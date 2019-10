A száz éve elvesztett magyar erdőknek állít emléket a Trianon-liget Bugacon

A száz éve elvesztett magyar erdőknek állít emléket a Trianon-liget és a tizenötödik Kiskunsági Alkotótábort zárókiállítása Bugac Felsőmonostoron. A liget ünnepélyes átadását és a kiállítás megnyitóját szerdán tartották.

Sulyok Ferenc a KEFAG Zrt. vezérigazgatója elmondta, a Bucka Hotelben megnyílt tárlat kapcsolódik az országos Erdők Hete programsorozathoz is, melynek idei mottója: Óvd és gyarapítsd az erdőt az élhető klímáért. – Büszkén hirdetjük, hogy a térség erdészei komoly erdészetet hoztak létre, amit a táborban résztvevő 15 hazai és határon túli művész képein is megörökített – fogalmazott a vezérigazgató. Sulyok Ferenc a Trianon-liget létrejöttéről elmondta, az első világháborút lezáró békeszerződés okán hazánk elvesztette földterületének kétharmadát, valamint erdőterületeinek több mint 80 százalékát. A békeszerződést követően az ország erdősültsége 11,7 százalékra csökkent, a legjelentősebb fakészletekkel, valamint a fenyvesekkel rendelkező országrészeket ugyanis más országokhoz csatolták, így jelentős faanyag hiány alakult ki a megcsonkolt országban. Az égető helyzet orvoslására 1923-ban fogadták el azt a törvényt, amely megteremtette az erdőtelepítés alapjait olyan területeken, ahol addig a zárt erdők kevésbé voltak jellemzők. Az Alföld szikes és futóhomokos területein a fásítási munkák igazi lendületet azonban csak 1947-ben kaptak, ezt követően mintegy 300 ezer hektárral növekedett a táj erdőterülete. Az Alföldön az erdőtelepítések a faanyag hiány csökkentése mellett rendkívül fontos védelmi szerepet is betöltöttek, ugyanis a futóhomok megkötése is ezen erdőknek köszönhető. Az erdészek áldozatos munkájának, valamint a sikeres Alföldfásításnak is köszönhetően 100 év alatt közel 1 000 000 hektárral növekedett hazánk erdőterülete – részletezte a vezérigazgató. Hozzátette, ezen hatalmas erdőtelepítési munkáknak állít emléket a bugaci Alföldfásítási Múzeum, melynek közvetlen szomszédságában a Trianon-liget kialakításával emlékezik meg a békediktátum aláírásának 100. évfordulójáról a KEFAG Zrt. Az emlékligetben nyírfákból állított torz szárú kereszt szemlélteti az utódállamoknak juttatott erdőterületeket. A kereszt szárai az elcsatolt területek irányában, az elszakított erdőterületek arányának megfelelően alakították ki. A liget közepén kapott helyet az az emlékoszlop, amely Gáspár Péter faszobrász keze munkáját dicséri.