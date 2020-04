A számlák felét fizették be határidőre a fogyasztók

Rövid úton súlyos likviditási problémát okozhat, hogy a vízszámláknak csupán a felét fizették be ebben a hónapban, ez akár a vízellátás biztonságát is veszélyeztetheti. Erről számolt be szerkesztőségünknek nyilatkozva Mrekva László, a Bajavíz Kft. ügyvezető igazgatója.

Egy hónapja az online fizetési mód használatát és a határidő betartását kérte a társaság. Úgy tűnik, érezte a veszélyt a térségi szolgáltató, az áprilisi határidőre a szokásosnál jóval kisebb arányban folyt be a szolgáltatás ellenértéke a cég számlájára, többszörösére nőtt a tartozók száma. – Milyen arányban érkeztek meg a befizetések? Van-e eltérés a lakossági és a közületi fogyasztók fizetési hajlandósága közt, és az mekkora?

– Az április közepéig esedékes közüzemi számláink csupán 50 százalékát fizették be a mai napig bankszámlánkra. A közületi fogyasztók fizetési hajlandósága megfelelőnek mondható. A lakossági fogyasztóink sajnos jóval több tartozást halmoznak fel folyószámlájukon. A jelenlegi kintlévőségállományunk 87 százaléka származik lakossági tartozásból és pusztán 13 a közületi, intézményi elmaradás. – A korábbi, „normál” időszakban milyen volt az átlagos fizetési fegyelem, a számlák mekkora részét egyenlítették ki határ­időre a fogyasztók?

– Mindig voltak és mindig is lesznek nemfizetők. Szerencsére azonban a fogyasztóink nagy része rendszeresen fizeti a szolgáltatási díjakat. Akinek esetleg egy-egy számlaelmaradása van, ők a megküldött fizetési emlékeztető alapján rendszerint rendezik azt. A problémát a notórius nemfizetők jelentik, akik – legyen az cég vagy magánszemély – többhavi, esetleg többéves elmaradásokat halmoztak fel. Az előző évek tapasztalata azt mutatja, hogy egy-egy számlázási időszakban a vízdíjak kb. 85–90%-át rendezik. – Havonta, illetve számlázási időszakonként mekkora összegről van szó?

– Átlagosan, számlázási időszakonként 8–10 millió forint elmaradásról beszélhetünk, most ez 40–45 millióra ugrott. – Információik szerint mi az oka az elmaradásnak?

– Nagyon sok magyarázattal találkozunk napi szinten ügyfélszolgálatunkon, kezdve azzal, hogy elveszett a számla, anyagi forrás hiányában nem tudta befizetni. Gyakori, hogy csoportos beszedési megbízás esetén a megadott bankszámláról fedezet hiányában nem tudja a bank leemelni a vízdíjszámla összegét. A fogyasztók nagy része arra hivatkozik, hogy nem tudott az elmaradásáról. Ügyfélszolgálati kollégáink folyamatosan tájékoztatják ügyfeleinket, hogy egyenlegüket mindenkor nyomon követhetik a számlalevél 2. oldalán található számlarészletezőn, de külön felszólító levélben is tájékoztatunk mindenkit elmaradásáról. – Mit tud, illetve kíván tenni a Bajavíz Kft. a helyzet megváltoztatásáért? Mekkora tartozás esetén tesz konkrét lépéseket a társaság?

– Ami mindenképp fontos, a kintlévőségek folyamatos nyomon követése, kezelése. Összeghatártól függetlenül a tartozást felhalmozó fogyasztóinknak fizetési felszólítót küldünk. Amennyiben a 2. megküldött felszólító levél után a behajtási folyamat még mindig sikertelen, úgy a jogszabály által biztosított lehetőségeink szerint korlátozzuk, vagy megszüntetjük a vízszolgáltatást. – Milyen következményei vannak a bevételkiesésnek?

– Elmondható, hogy a 2011. évben befagyasztott víz- és szennyvízcsatornadíjak egyes települések vonatkozásában nem nyújtanak fedezetet az üzemeléssel kapcsolatos indokolt költségeinkre, ráfordításainkra. A kft. jelenlegi egyetlen bevételi forrása a közüzemi díjakból származik. A kiszámlázott díjak pénzügyi teljesülésének elmaradásával rövid úton súlyos likviditási probléma következhet be a kft.-nél, mely a vízellátás biztonságának sérülését eredményezheti. – Az utóbbi időszakban a közösségi média felértékelődött az élet számos területén, főleg a személyes ügyfélszolgálatok bezárására kényszerülő szolgáltatóknál. A Bajavíz Facebook-oldalán a legutóbbi bejegyzés 2016. december végéről származik. Tervezik-e az aktívabb jelenlétet a közösségi médiában?

– A Bajavíz Kft. nem tervez aktívabb jelenlétet a Facebook-oldalon. Ezzel ellentétben mind a honlapunkon keresztül, mind pedig a működési területünket érintő összes önkormányzaton keresztül kommunikálunk ügyfeleinkkel. Tulajdonos önkormányzatainkat megkértük, hogy minden általunk kiadott közleményt szíveskedjenek a rendelkezésükre álló médiafelületeken közzétenni. Számokban A Bajavíz Kft. lényegében állandó vevőkörrel és fogyasztási szokások mellett működik, 2019-es üzleti tervében nettó 1,8 milliárd forint bevétel szerepelt, ebből 1,46 milliárd a vízellátásból és a szennyvízelvezetésből. A közel 160 főt foglalkoztató cég kiadásai között csaknem 40 százalékra rúgnak a bérjellegű költségek. Jelentős összeg továbbá a közművezeték-adó, ami 107 millió forintos tétel, környezetterhelési díjként 50 milliós fizetési kötelezettsége van a társaságnak.