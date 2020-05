A szaktanár szerint jól sikerült a magyarérettségi a diákoknak

Alapvetően elégedett a végzősök teljesítményével a Kalo­csai Szent István Gimnázium magyar szakos intézményvezető-helyettese. Farkasné Bekes Rita a dolgozatjavítások folyamán nyilatkozott hírportálunknak, elárul­va, hogy jellemzően mi fogott ki a diákokon.

Farkasné Bekes Rita szerint jól látszik a diákok tudása a szóbeli vizsgák nélkül is, bár akadnak olyanok, akiknek jól jött volna a javítási lehe­tőség.

– Az idei írásbeli pont annyira jelentett kihívást a diá­koknak, mint bármely másik évben, nem látok lényeges különbséget – összegezte a Kalocsai Szent István Gimnázium magyar szakos intézményvezető-helyettese. Hozzátette: a szövegértés szerinte és a diákok szerint sem volt nehéz, de jócskán akadt esély hibák elkövetésére, mivel sok a kérdés, így nagyon sok mindenre kell odafigyelni. A javítókulcs elég szigorú ennél a feladatnál: konkrétan szabályozza, hogy az adott válaszért hol jár pont és pontosan mennyi.

– A következő, rövid szövegalkotás, ami az összpontszám tíz százalékát adja, nem okozott túl nagy gondot, hiszen nagyon sokat gyakorolják, mire eljutnak az érettségiig – szemléltette a tanár. Mint mondta, érvelni a gyerekek versenysportolóvá válásáról kellett, és egyértelműen ez volt a népszerűbb feladat, pedig szerinte a másik választható téma is érdekes: hivatalos levél fogyatékkal élőknek szervezett programokról, amikhez az igazgató támogatását kell kérni. Ezt kevesebben merték választani, jelezte, hozzátéve, hogy a tanulók a levél formai követelményeit tarthatták túl kockázatosnak. A műértelmező szövegalkotásról szólva a pedagógus elárulta: a Fekete-novellát írták többen, mivel a másik feladatot, az Arany János és Tóth Árpád műveket feladó összehasonlító elemzést szigorú szempontok alapján javítják, és könnyű is elcsúszni rajta.

– A kollégákkal beszélgetve úgy látjuk, hogy nagyjából úgy sikerültek a dolgozatok, mint az előző években. Nem tapasztaljuk azt, hogy lényegesen rosszabbak lennének az eredmények – vázolta. – Sokan tartottak attól, hogy a digitális munkarendben a diákok majd nem tudnak felkészülni az érettségire, de úgy látjuk, hogy aki komolyan vette, az megbirkózott vele, tekintve, hogy nem az utolsó hetekben találkozott a témákkal – summázta, megjegyezve: nyilván vannak gyengébben sikerült dolgozatok, de kifejezetten szép, kiemelkedő munkák is.

A szaktanár hangsúlyozta: nagyon nehéz 90 százalék feletti magyar érettségit írni, mivel sok pontot lehet elszórni helyesírási, nyelvhelyességi vagy egyéb pontatlanságok miatt, még akkor is, ha a tananyagot egyébként jól tudja az illető. Úgy véli, hogyha nem lenne veszélyhelyzet és megrendezhetnék a szóbeli vizsgákat – amelyek rendre jobban szoktak sikerülni –, akkor javulnának az eredmények, de szerinte ennyi alapján is jól mérhető az érettségizők tudása. Hozzátette: a végeredmények átlagát a tavalyi évhez képest azért néhány százalékkal alacsonyabbra várja.

– Nem minden volt happy és rózsaszín, de meg lehetett írni, sem könnyebb, sem nehezebb nem volt, mint bármely másik évben. Igaz, hogy az elmúlt időszak különleges volt, de fel lehetett készülni rá, és fel is tudtak, illetve megírhatták akkor, amikor egyébként is írták volna. Ugyan hamarabb fejeződik be az érettségi időszak, de mindenki számára ugyanúgy fejeződik be. Így volt a legcélszerűbb ebben az időszakban – osztotta meg álláspontját a lebonyolításról Farkasné Bekes Rita.