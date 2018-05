A szakma elsajátítása a legfontosabb a kandósoknak

Közismereti tantárgyakból az ország legjobbjainak bizonyultak a kandósok. Hlobusztyin Mihály, Kun Vivien és Palócz István megnyerte a közelmúltban megrendezett Országos Szakközépiskolai Tanulmányi Versenyt.

A Kandó középiskola diákjai már az elmúlt években is remekeltek az Országos Szakközépiskolai Közismereti Tanulmányi Versenyen, mely egy komplex megméretés. A csapatokat évek óta Ádám Péter Pál magyar-történelem szakos tanár készíti fel. Többször voltak dobogósak, második és harmadik helyezéssel. Idén először azonban sikerült a képzeletbeli dobogó legfelső fokára is felállniuk. A diákoknak jeleskedni kell matematikából, magyarból, történelemből, földrajzból, informatikából és természettudományokból egyaránt.

A helyi és regionális forduló után jutott be a döntőbe a Hlobusztyin Mihály, Kun Vivien és Palócz István alkotta idei Kandós csapat.

István 11. évfolyamos, Misi és Vivien 10. évfolyamos. A fiúk szerszámkészítőnek, Vivi pedig mechatronikai karbantartónak tanul. A döntőt Balatonbogláron rendezték meg.

– Szóbeli és írásbeli megmérettetésen kívül filmet kellett forgatni arról, hogyan képzelik el a szakmájuk jövőjét – mondta Ádám Péter Pál felkészítő tanár. – A mechatronikus karbantartóból és szerszámkészítőkből álló csapat szerint 2030-ra pont a szakmájuk lesz a munkaerőpiacon a legkeresettebb szakma. A Ratkó-gyerekek addigra régen nyugdíjasok lesznek, az ország népessége-csökkenése miatt kell mindent robotizálni. Ez legfőképpen a gyártósorokat érinti majd. A sok robotot is karban kell tartani valakinek, ez a szakma a mechatronikus karbantartó, mely szakmát egyedül a kecskeméti Kandóban lehet kitanulni.

A szerszámkészítők is fontos szerepet kapnak, hiszen egyre terjed a háromdimenziós (3D-s) nyomtatás. 2030-ra éppoly gyakori lesz egy otthoni 3D-s nyomtató, mint most egy tintasugaras. Az alkatrészek nagy része műanyagból készül acél helyett. A szerszámkészítők írnak programot a kinyomtatandó alkatrészre. A megírt programok értékesek és keresettek lesznek, így már a többség nemcsak filmeket és zenéket tölt majd le a világhálóról, hanem 3D-s terveket is. Ha elromlik egy háztartási gép alkatrésze, rákeresünk, hogy van-e fönt a neten rá terv, majd letöltjük, és az otthoni nyomtatónkon kinyomtatjuk az alkatrészt. Addigra az új autók többsége elektromos hajtással fog rendelkezni, melyhez kevesebb alkatrész is kell, illetve könnyebben helyettesíthetőek műanyaggal.

Természetesen anyagilag is tovább fog nőni e két szakma megbecsültsége – tette hozzá.

A három fiatal hónapok óta készült a versenyre. Mivel ez egy komplex verseny volt, minden csapattagnak megvolt a maga erőssége. Vivienre matematikában és magyarban, Istvánra földrajzban és történelemben, míg Misire informatikában lehetett számítani. Tudásuk jól kiegészítette egymást. – Nagyon jó képességű tanulók. Ösztöndíjasak a hiányszakmának köszönhetően. Három éves képzést, azaz a szakmát választották, de képesek arra, hogy könnyedén leérettségizzenek. Erre a szakvizsga után meg is lesz a lehetőségük újabb két év tanulás után – jegyezte meg végül a tanáruk.

Nehéz volt a teszt kitöltése

A döntőn a teszt kitöltése során nem volt könnyű dolga a csapatnak. Nagyon sokrétű tudást igényeltek a feladatok. Például volt olyan kérdés, hogy mely tudós ünnepli születésnapját a „Pi” napon. Ehhez kellett matematikai, fizikai és közéleti tudás is. A megoldás egyébként Albert Einstein.