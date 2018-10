A szakképzési centrumok iskoláinak fele megújult

Az innovációs és technológiai miniszter avatta fel a megújult Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakképző Iskolát és Kollégiumot. Palkovics László az avatóünnepségen szólt arról, hogy az elmúlt két évben a szakképzési centrumok tagintézményeinek fele megújult és az év végéig további tizennégy felújított oktatási intézményt adnak át. Elhangzott az is, hogy a kiskunhalasi tagintézmények mellett a kiskunfélegyházi és a kiskőrösi iskolákban is újabb jelentős beruházások lesznek.

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma energetikai korszerűsítése mostanra készült el mintegy 330 millió forintból. Az épületek megújultak, rendeltetésükhöz méltó megjelenését kaptak. A felújítási, korszerűsítési munkálatokhoz különböző pályázati forrásokat és nem kevés saját forrást használtak fel. Energetikailag a teljes épületegyüttes megújult, új nyílászárókat kapott, hőszigetelést, és fiatalos külső megjelenést. A fűtési rendszerből kibontották a hetvenes években beépített, ma már elavult gázfaló kazánokat, és takarékos kondenzációs kazánokat szereltek be a helyükre. A rendszert szakaszolták, így a használata igazítható a fűtés mennyiségéhez. Új térvilágítással ellátott parkolót is építettek az iskola elé, a kerítés egy része is megújult miközben az iskolaépület belső megújítása is elkezdődött.

Palkovics László a Vári Szabó Szakiskola ünnepélyes intézményátadásán az oktatási rendszer legfontosabb elemének a szakképzést nevezte. – A változó technológiai világban, amit a digitalizáció, a robotika, a mesterséges intelligencia jellemez, a szakképzés fejlesztése, új generációjának a megvalósítása a kormány meghirdetett programjának egyik fő eleme – mondta az innovációs és technológiai miniszter.

Hangsúlyozta: a magyar kormányzat törekvései az oktatás a szakképzés területén abszolút visszaigazolódnak abban, hogy olyan nagy vállalatok, mint a BMW Magyarországot választották következő telephelyül. A szaktársa vezetője szerint ugyanakkor az épített infrastruktúra mellett legalább annyira fontos az iskolákban az oktatáshoz használt eszközpark, technológia fejlesztése, amihez a tananyagot is át kell strukturálni, hozzáigazítva, a rohamosan fejlődő világunkhoz, amelyben komoly változások lesznek az elkövetkezendő időszakban – fejtette ki a miniszter.

Kiemelte: „a korunkat jellemző technológiai változás és fejlődés szükségessé teszi, hogy a gazdaság minden ágazatában szintet lépjünk”. Hozzátette, a magasabb minőség és nagyobb hatékonyság elérésének vezérfonala az innováció kell, hogy legyen. A minisztérium gazdaságfejlesztési stratégiája azokat az intézkedéseket foglalja magába, amelyek a szintlépést segítik a vállalatok termelékenysége, a digitális világra való átállás, a szakképzés vagy éppen a mesterséges intelligencia alkalmazásának területein – mondta Palkovics László.

Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője szerint ma már, aki elvégez egy szakképző iskolást és szerez egy jó szakmát, annak nincs gondja elhelyezkedni a munkaerőpiacon, ahol versenyképes bérekkel talál magának megfelelő állást. – Nem szégyen szakmunkásnak lenni, mert szükség van a jó szakemberekre, akiknek egyik kiváló képző helye a felújított és most átadott Vári Szabó István Szakképző Iskola – jelentette ki a képviselő.

Papp Gyula a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum főigazgatója hangsúlyozta: az iskolák felújításakor az energetikai korszerűsítéseket helyezték előtérbe, hiszen a megtakarítások újabb lehetőséget teremtenek az intézményeknek. Az eddigi beruházásokról elmondta, hogy a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a halasi önkormányzattal közösen felújították a Dékáni Árpád Szakgimnázium sportcsarnokát. A Kiskőrösi Wattay Szakképző Iskola és Kollégium épületeinek energetikai korszerűsítését 2018 tavaszán adták át. Pályázati forrásból négy tagintézményben napelem rendszereket szereltek fel, belső felújításokat végeztek. A Szakképzési Centrum a fennállásától kezdődően karbantartásokra, felújításokra, és különböző beruházásokra több mint 1,6 milliárd forintot költött, ebből csak informatikai eszközökre összesen 157 millió, valamint egyéb eszközfejlesztésekre 325 millió forintot – mutatott rá.

A főigazgató kiemelte: nem állnak meg a fejlesztésekkel, a legfontosabb tervezett beruházások között a Vári-szakiskola sportpályájának teljes felújítását, a Kölcsey utcai parkoló és a kerítés újjáépítését, valamint a további belső terek felújítását jelölte meg. Kiskunfélegyházán a Kossuth Lajos Szakképző Iskola és Kollégium homlokzatát szeretnék teljesen felújítani, a nyílászárókat újakra cserélni. Hasonlóképen a Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnázium épületét is teljes felújítanák, a kiskőrösi Wattay Szakképző Iskolának pedig egy sportcsarnokot terveznek építeni, míg a halasi Dékáni-szakgimnáziumnak a tetőszerkezetét, és a homlokzati felületeit szeretnék felújítani és a nyílászárókat kicserélni.