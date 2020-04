A szájhigiénia is nagyon fontos a koronavírus-járvány idején

A járványhelyzet miatt a fogászat gyakorlatilag teljesen megbénult a sürgősségi ellátások kivételével. Éppen ezért a megfelelő szájhigiénia fenntartása, a fogak megfelelő ápolása most kiemelt figyelmet kap, ráadásul segít a járvány terjedésének megállításában is. A rendszeres kézmosás után a legfontosabb dolog a szájhigiénia megfelelő fenntartása és kórokozókkal szembeni védelme a járványidőszakban. A témával kapcsolatban dr. Szabó Lászlóval, a kecskeméti és buda­pesti Fixfogsor Rendelők igazgatójával beszélgettünk.

– Miért döntöttek a hatóságok szinte elsők között a fogászati rendelők korlátozása mellett?

– A fogászati kezelések során a vízporlasztással hűtött csiszolók és fúrók, illetve az ultrahangos fogkő-eltávolító készülékek használatakor vízpermet képződik, amely több órán keresztül a rendelő levegőjében maradhat. Ha a páciens esetlegesen hordozza a koronavírust, a vízpermet – mint hordozó közeg – által fokozott a fertőzés továbbadásának a veszélye. Amennyiben továbbra is folynának a fent említett fogászati kezelések, minden bizonnyal esetleges fertőzöttek is igénybe vennék a fogászati kezeléseket, még a tünetmentes időszakban.

– A járvány idején csak sürgősségi kezelések vehetők igénybe. Kiket fogadhatnak, milyen eseteket láthatnak el?

– Sürgősséginek számít a fogak friss baleseti sérüléseinek, fogeredetű gyulladások ellátása. A foghúzás helyének a gyulladása, illetve fogak körül kialakult ínygyulladás kezelése. A szájüregi tályog megnyitása, a nyelést és (vagy) a légzést akadályozó idegentest eltávolítása. A szájnyálkahártya és az ajak gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres ellátása. A frissen tört állcsont nyugalomba helyezése, az arcidegzsába helyi érzéstelenítéssel történő csillapítása. Nem utolsósorban bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása.

– A fogak tisztítása kapcsán mire ügyeljünk most a koronavírus időszakában?

– A rendszeres és alapos fogmosás mindenkor ajánlott, így most is. A járványhelyzet miatt azonban rendkívül fontos a kézmosás mellett, hogy ebben az időszakban a szájápolási eszközöket egymás eszközeitől elkülönítve tároljuk. A közös mosdót naponta akár többször takarítsuk, mivel a cseppfertőzéssel, nyállal rendkívül nagy a fertőzés veszélye.

– Mit javasol a szájápolási szokások tekintetében a járvány idejére?

– Igyekezzünk maximális gondot fordítani a szájhigiéniára! Elhanyagolt szájhigiénia következtében ínygyulladás alakul ki a fogak körül. A gyulladásban lévő íny pedig tulajdonképpen kaput nyithat a fertőzések számára, közvetlenül a véráram felé. Amennyiben megfelelően ápoljuk a fogainkat, mentes lehet a szájüreg a gyulladásoktól, amely állapot növeli az ellenálló képességet a fertőzésekkel szemben.

– Az időseknél nagyobb odafigyelést kíván a szájhigiénia fenntartása?

– Igen. A járványhelyzetben a fertőzésveszélynek legjobban kitett korosztály a 60 év felettieké. A 65 éven felüliek fogatlanságának az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai szerint 25 százalék alatt kellene lennie, míg ez Magyarországon 50 százalék feletti. Így elmondható, hogy a műfogsorprobléma tömegeket érint. A nem megfelelő módon tisztán tartott műfogsor is könnyen lehet oka a fertőzésnek. Ezért az időseknek nagyon oda kell most figyelniük a szájhigiéniára, a műfogsor tökéletes tisztán tartására.

– Ön, mint fogorvos mit tart a legfontosabbnak a jelenlegi helyzetben?

– Most mindannyiunknak felelős gondolkodással védenünk kell saját és családtagjaink, főleg az idősebbek egészségét és komolyan kell vennünk a #maradjotthon felhívást, ami a járványhelyzetben az egyetlen helyes magatartás. Ezt teszem én is.