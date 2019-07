A szabadszállási posta 230 évét ünnepelték

230 éve üzemel postaszolgálat Szabadszálláson. A jeles évforduló alkalmából tartottak megemlékezést, nyílt kiállítást a helyi művelődési házban.

A programot dr. Báldy Zoltán, a város polgármestere nyitotta meg, a postaszolgálat történetéről, fontosságáról és szerepéről Szöllősi Béla, a Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság vezetője beszélt.

A helyi posta történetét Juhászné Pálnok Lenke, az alapítvány felügyelő bizottságának tagja ismertette, majd a közönség figyelmébe ajánlotta a kiállítás anyagát. Elmondta, a Kiskunságot észak-déli irányban átszelő postaút 1788-ban létesült II. József német-római császár, magyar király parancsára. Az első években csak hadi célokat szolgált, majd egy évre rá nyílt postaállomás az akkori Szabad Szálláson, amit már a lakosság is igénybe vehetett. Az intézmény az elmúlt 230 évben folyamatosan fejlődött, kielégítve a lakossági igényeket. A távíró-szolgáltatás 1870-ben indult meg a településen, a telefonszolgáltatásba 1907. augusztus 9-én kapcsolódott be Szabadszállás postája, az automata távhívásra alkalmas crossbar-központot 1988. szeptember 1-jén helyezték üzembe.

A jubileumi kiállítás a magyar és a szabadszállási posta történetét, a hazai bélyegkiadás múltját, illetve Kass János, Kossuth-díjas grafikusművész legszebb bélyegeit, bélyegterveit mutatja be. A Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány anyagát Szabadszállás postatörténetével kapcsolatos helyi dokumentumok, tárgyak, emlékek egészítik ki. A tárlat érdekességei közé tartoznak az egymással összekapcsolt, akár ki is próbálható kurblis telefonok, valamint a régi kézi kapcsolású, zsinóros kis telefonközpont is.

A rendezvényt a szabadszállási posta dolgozói szervezték a városi önkormányzat, a Kecskemét Körzeti Posta és a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány támogatásával, számos helyi intézmény, vállalkozó és magánszemély segítségével. A tárlatnyitó hangulatát Bajusz Petra, valamint az Ezüst Kopogók Néptánc Egyesület tagjainak előadása emelte. A kiállítás július 19-ig tekinthető meg a közösségi ház nyitvatartási idejében.