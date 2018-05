A Sugovicán kötött ki a Lajta Monitor

A Halászpart előtt vetett horgonyt a Lajta Monitor és kísérőhajója, a Millennium II., a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum úszó kiállítása.

A Lajta helyreállítása óta múzeumhajóként működik, több egykori sérülését viselve. A Sugovicán horgonyzó hajó ötven méter hosszú és nyolc méter széles.

Zászlófelvonással nyitották meg péntek délelőtt a Lajta Monitor fémjelezte vándor­kiállítás bajai eseményét. Csubákné Besesek Andrea alpolgármester köszöntőjében hangsúlyozta: hazánk első honvédelmi minisztere, Mészáros Lázár Baja szülötte, ezért különösen fontos az esemény. A város híres fia 160 éve hunyt el, hamvai 1991 óta nyugszanak idehaza.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Bízom abban, hogy a Lajta által – a tárlatvezetők segítségével – a diákok, a város és a környék lakói sok új és érdekes ismerettel bővíthetik tudásukat – fogalmazott. Bán Attila alezredes, a hadtörténeti múzeum igazgatóhelyettese azt emelte ki, hogy a Magyar Honvédség fennállásának 170 éves, az első világháború befejezésének 100. évfordulójára szervezték az év egyik legérdekesebb programsorozatát.

Április elején a Lajta 417 kilométeres útra indult a Dunán, 11 város kikötőjében fogadja az érdeklődőket, a következő állomás Mohács lesz, így bőven 20 ezer fölötti látogatószámot érhetnek el. Korabeli fegyverek, felszerelések, egyenruhák, a Millennium II–n pedig első világháborús kiállítással várják a látogatókat.

– A Lajta nem csupán egy öreg hajó a múltból, hanem a világ első folyami monitor párosának fennmaradt tagja, 1871. május 17-én bocsátották vízre. Az első világháború kitörésekor már elavultnak számított, de testvérhajójával együtt becsülettel harcolt az első világháború során és az azt követő zavaros politikai idők során. Az 1920-as évek közepén munkagéppé építették át, 1994-ig a folyami kavicskotrásban elevátorhajóként használták. Az egykori osztrák–magyar hadihajót 2010-re az 1887 és 1893 közötti formájának megfelelően rekonstruálták, 2014-től tavasztól őszig a Parlament előtt horgonyoz, az elmúlt négy év során mintegy 25 látogató tekintette meg. A Lajta páratlan kincse a hadtörténetnek – fogalmazott Bán Attila.

A monitor egy 1862 óta létező, az Amerikai Egyesült Államokban kifejlesztett hajótípus, amit az alacsony hajótest, erős páncélvédettség és a forgatható lövésztorony jellemzett. Fő feladatuk a part menti vizek ellenőrzése és a blokádszolgálat volt. Az 1871/72-ben átadott Leitha és testvérhajója, a Maros voltak Európa első folyami monitorjai, a kizárólagos gőzgépek hajtotta hajók a monarchia legmodernebb hadihajói lettek. Elnevezésük és azok eredeti írásmódja is a monarchiát jellemezte, a hajó a Tanácsköztársaság alatt kapta a Lajta nevet, illetve írásmódot. A Lajta a világon az egyetlen vízen úszó helyreállított monitor hajó.

Napi fél liter bor volt a fejadag

Angolvécé is szolgálta a hajón szolgálatot teljesítőket, ezt is látható a restaurált hajón. A fegyverek és hadiesemények mellett a hétköznapokról is képet kaphat a látogató. Egy 1910-es élelmezési dokumentumból vett adatok szerint a legénység ellátmányában napi fél liter bor is szerepelt, ebédre pedig hetente négyszer rizzsel, háromszor tésztával járt a leves, valamint főzeléket fogyaszthattak, 250 gramm marhahússal. Havonta ötször azonban a friss marha helyett különféle páncélos étel járt, ilyenkor még rántottleves-konzervvel, valamint extra tésztával, babbal, borsóval számolhattak a katonák.