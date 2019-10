A sporttal kiválóan fejleszthetők a gyerekek

Az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz csatlakozva a kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyvtár szerda délután is izgalmas előadással várta az érdeklődőket.

A sport és a gyermekek tudatos fejlesztésének kapcsolatáról beszélt a jelenlévőknek Simon Róbert halasi testnevelő-tanár, kézilabda utánpótlás-szakágvezető. A fiatal tanár előadása elején hangsúlyozta, hogy a gyermekek fejlesztésénél a biológiai adottságokat, a viselkedést, valamint a társadalmi és kulturális tényezőket is figyelembe kell venni.

A szakember részletezte a sport jótékony hatásait, melyek hozzájárulnak a megfelelő testi és szellemi fejlődéshez. A rendszeres testmozgás jobb körérzetet okoz, javítja a keringést, erősíti az immunrendszert, illetve az izomzatot és a vázrendszert is. Az élettani hatásokon túl csökkenti a stresszt, enyhíti a szorongást, növeli az önbizalmat, fokozza az agyi teljesítményt, fejleszti a memóriát és az alvást is segíti.

Simon Róbert felhívta a figyelmet arra, hogy a tudatos mozgásfejlesztés a személyes, szociális, kognitív és speciális kompetenciák fejlődését is segíti. A sport többek között alázatosságra, kitartásra nevel, megtanít csapatban működni, növeli az önmagunk és az egymás iránti felelősségérzet kialakulását is, toleranciára, türelemre, monotónia tűrésre és megfelelő időgazdálkodásra is nevel.

A halasi sportember munkája során öt elvet követ, tapasztalata szerint ezekkel sokat tehet egy tanár, egy edző a fiatalok fejlesztéséért. Meg kell szerettetni az adott sportot és az edzőt is a gyerekkel, kíváncsinak kell lenni a fiatalra, az edzések során következetesnek kell lennie a nevelőnek, el kell fogadni a gyerek képességeit és készségeit, valamint bizonyos helyzetekben teret kell engedni a humornak.

Az előadás során Simon Róbert hangsúlyozta, nincs tökéletes nevelési módszer. A felnőtteknek arra kell törekedniük, hogy önállóságra, a döntéshozatal képességére neveljék a fiatalokat, illetve megtanítsák nekik, hogyan vihetik véghez a céljaikat és erősítsék bennük, hogy merjenek büszkének lenni önmagukra.