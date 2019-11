A saját jövőjüket ültették el a fiatalok Kiskunhalason

Száz fát ültettek a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum, Jövőnkért a jövő szakemberei című program keretében a halasi Dékáni Árpád Szakgimnázium és a Vári István Szakképző Iskola diákjai kedden délelőtt az Esze Tamás lakótelepen és a Karacs Teréz utcában.

Az elkövetkezendő évek egyik legégetőbb feladata lesz a klímaváltozással kapcsolatos problémák kezelése világszerte, így hazánkban is. Ezt a helyzetet felismerve indított programot a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum a kiskunhalasi, kiskunfélegyházi és kiskőrösi tagiskoláiban, az egyén felelősségét előtérbe helyezve. – A kollégák részéről vetődött fel az ötlet, hogy diákjaink figyelmét tudatosan irányítsuk a megoldási lehetőségek felé. Fontos, hogy felnőtté válva természetes legyen számukra a környezetvédelem, tanulják meg, hogy egyénenként, kicsiben is tehetünk, és tennünk is kell a környezetünkért – hangsúlyozta Papp Gyula a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum főigazgatója.

Elmondta, hogy a terveik szerint valamennyi tagintézményük minden első évfolyamának diákja részt vesz valamilyen környezetvédelmi célú megmozduláson. A 2019-2020-as tanévben faültetési programot terveztek, ennek keretében három településen, a helyi önkormányzatokkal együttműködve, Kiskunhalason, Kiskőrösön és Kiskunfélegyházán 100-100 db fát ültetnek el. Terveink szerint jövőre szemétgyűjtéssel, majd egyéb, a környezet és az élővilág megóvásával kapcsolatos feladatokat vállalunk magunkra. – Célunk a faültetéssel nem csak az, hogy egy szebb és élhetőbb jövőt biztosítsunk utódainknak, hanem az is, hogy a többi szakképzési centrum tanulóinak figyelmét is ráirányítsuk a problémára, esetleg egyfajta közös mozgalommá alakuljon át a programunk – mondta a főigazgató.

Az iskoláknak az önkormányzat jelölte ki azokat a területeket, ahol érdemes fát ültetni a városban. – Az Esze lakótelepen a korábban a veszélyessé vált és kivágott fák helyére ültettek nyolcvan virágos kőris, és platán levelű juhar csemetefát, a Karacs Teréz utcában pedig japán cseresznyefákat ültettek.

Néhány nappal ezelőtt Fülöp Róbert polgármester ültetett Zsigó Róbert államtitkárral közösen egy fát az ország fásítási program keretében. – Fontos hogy a baráti társaságok, családok mellett iskolai közösségek is megmozdultak. A fiatalok a saját jövőjüket ültetik el, évtizedek múlva a számukra biztosítanak majd tiszta környezetet ezek a fák. Kiskunhalason körülbelül huszonötezer fa van, ezt még lehet bőven növelni, helyet mindig tud majd biztosítani az önkormányzat – hangoztatta Kuris István László alpolgármester a keddi faültetésen.