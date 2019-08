A roma holokauszt áldozataira emlékeztek Kalocsán

„Bocsáss meg, de ne felejts!” – a párizsi deportáltak emlékművén olvasható idézet jegyében, a helyi roma nemzetiségi önkormányzat (RNÖ) rendezvényén emlékeztek péntek este szervezetek és civilek a 75 évvel ezelőtti deportálási hullám magyarországi és kalocsai áldozataira.

Az RNÖ közösségi házánál tartott megemlékezésen, koszorúzáson, mécsesgyújtáson és „agapén” felidézték „a nácik által elkövetett gyalázatos eseményeket”: cigány közösségek tömeges lemészárlását, orvosi kísérleteket, sterilizálásokat. A felszólalók kihangsúlyozták: sokan ma sem veszik emberszámba ezt a nemzetiséget, így mindig aktuális és kiemelten fontos az emlékezés.

– A fajüldözés a magyarországi roma közösségek csaknem harmadát érintette, a kalocsaiakat is – mondta ünnepi beszédében Simon Zoltán. A városi önkormányzati képviselő hozzátette: közösségként, „az élet és a humánum nevében” kell visszautasítani az erőszakot, bármilyen hatalom vagy diktatúra nevében is követték el a múltban. – Hasonló borzalom soha többé nem történhet meg. Nem fordulhat elő, hogy embereket a származásuk, vallásuk, vagy politikai hitvallásuk miatt megalázzanak, üldözzenek, vagy meggyilkoljanak. Sajnos minden erőfeszítésünk ellenére napjainkban is vannak olyan egyének és csoportok, akik másodrendű állampolgárnak tartják hazánk roma közösségét. Ez ellen mindannyiunknak együtt kell küzdenünk – mondta.

Az ünnepségen szintén felszólaló Farkas László, a Fiatal Romák Országos Szövetségének elnöke kijelentette: a nemzetiségek addig vannak biztonságban, bármely országról is legyen szó, amíg olyan hatalom vezeti a népet, amely nem kíván élni az erőszak eszközével, mi több, visszautasítja azt. Az ugyancsak beszédet mondó Száva László, a Roma-Magyar Kézfogás Alapítvány elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a romák „egy emberként, összefogva” tudják elkerülni, hogy újra hasonló sorsra jussanak.

A beszédeket követően helyi és országos szervezetek koszorúzták meg a közösségi ház külső falán elhelyezett, gyertyát tartó, cigány asszonyt ábrázoló domborművet.