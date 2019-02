A Ringató csodálatos élménye otthon is tovább folytatódhat

A Ringató foglalkozásokon gyerekek és anyukák egyaránt jól érzik magukat. Barátságos közösségben együtt érzik át a zene szeretetét, gyógyító hatását. Dr. Szabóné Csikai Ágnes zenepedagógus tizenhárom éve tart Ringatókat, a családok nagy örömére.

– Miben rejlik a Ringató sikere? – kérdeztük dr. Szabóné Csikai Ágnest.

– Oldott, szeretetteli légkörben a kisgyermekes szülőknek adunk mintát, őket szeretnénk bevonni valamibe, amit mi fontosnak tartunk. Énekes, játékos élmény megteremtésére törekszünk a felnőttekkel közösen. A kisgyermekes szülők észrevétlen meggyőzése történik egyfajta értékrendről. Számomra a Ringató az öröm, a szépség, a szeretet forrása.

– Miért volt vonzó az Ön számára a Ringató módszer elsajátítása?

– Többek között azért, mert a kodályi elvekre épít, ami számomra nagyon fontos. Éneklésközpontú, zenei hagyományainkra épülő, széles tömegeket megszólító módszer. Ahogyan Kodály is megfogalmazta: Az anya nemcsak a testét adja a gyermekének, hanem a lelkét is a magáéból építi fel. A gyermek nemcsak az anyanyelvét, hanem a zenei anyanyelvét is az édesanyjától kell, hogy megtanulja.

– Látva a foglalkozásokat: a Ringatóban a szülők kapnak nagyobb szerepet.

– Valóban. Nem a gyerekek megtanítása, fejlesztése a célunk. A felnőttekben szeretnénk kedvet ébreszteni az énekléshez, a közös játékhoz. Ugyanakkor a babákat is motiváljuk, értékes zenei ingerekkel – mondókákkal, élő énekszóval, dajkarímekkel, hangszerjátékkal – vesszük körül őket, és ha kedvük van, bekapcsolódhatnak az ölbéli játékokba is.

– Ezek szerint a gyerekek nem énekelnek?

– Nekik nincs feladatuk, azt csinálnak közben, amihez kedvük van. A gyerekek persze először csak megfigyelők, később azonban ösztönösen ők is egyre aktívabb részesei lesznek a foglalkozásnak. Sokszor úgy tűnik, a gyermek nem is figyel, holott a füle nyitva van és mindent hall. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapok a szülőktől. A foglalkozásokon történteket a gyermekek otthon eljátsszák, újra és újra felidézik, szívesen ismételgetik a sokszor hallott mondókákat, ölbéli játékokat.

– Minden szülőt be lehet vonni, még akkor is, ha esetleg kicsit hamisan is énekel?

– Úgy gondolom, a kisgyermek első tanítómesterei szülei kell, hogy legyenek. Persze vannak olyan anyukák, akik eleinte gátlásokkal küzdenek, inkább csöndben ülnének. Igyekszem finoman őket is mindig bevonni a közös éneklésbe és úgy tapasztalom hétről hétre egyre lelkesebbek, bátrabbak lesznek.

– Csak magyar népdalokat énekelnek?

– Ahogyan már említettem: a szülőket egy értékes zenei anyaggal ismertetjük meg. A magyar népdalok mellett én is szívesen tanítom Kodály Zoltán és Weöres Sándor legkisebbeknek komponált gyermekdalait és más népek dalait. Ezek közül is talán a legnagyobb kedvenc minden ringatós számára a Sárkány paripán vágtattam…

– Csak énekelnek?

– Az egyszerű mozgással kísért ölbéli játékok is fontos részét képezik a foglalkozásoknak. Ezek mindig „kétszemélyes” játékok, a felnőtt és a kisgyermek bensőséges kapcsolatát tükrözik. Természetesen hangszerek is színesítik a foglalkozást. A furulya és gitár hangja mindig elvarázsolja a kisgyermekeket. Maguk is gyakran kedvet kapnak a „hangszerjátékhoz”.

– A közös éneklés és játék pusztán az élményen túl milyen pozitívummal jár?

– A stabil anya (apa)-gyermek kapcsolat kialakulásában szerepet játszanak az ölbéli játékok. Emellett a Ringató félórája minőségi időnek számít, amit az anya vagy apa a gyermekével tölt el. Nem utolsósorban közösségi élmény. A foglalkozásokon sok-sok barátság szövődik a szülők és a gyerekek között is.

– Otthon is folytatható a Ringató?

– Természetesen. Ami a foglalkozáson megszületik, az a sok szépség, varázslat, élmény azt közösen teremtjük meg. De ezt a csodát haza is lehet vinni, kedvükre folytathatják, újra átélhetik. Ez is a célunk.

– Miért jó rendszeresen Ringatóra járni?

– A Ringató által fejlődik a gyermekek érzelmi intelligenciája. A közös éneklésekkel erősödik az emlékezetük, bővül a szókincsük, a képzeletük, a kreativitásuk, valamint javul a figyelmük, a beszéd- és mozgáskoordinációjuk. Ezeken túl a gyerekek zenei nevelése is elkezdődik, érzékennyé, fogékonnyá válnak a művészetek iránt. A közös éneklés olyan útravalót ad, amelynek köszönhetően a zene szeretete egész életen át kíséri őket.

– Hány hónapos kortól ajánlott a Ringató?

– 6 hónapos kortól óvodás korig. A gyerekek a foglalkozáson együtt vannak, kortól függetlenül. Az is előfordul, hogy pár hetes, hónapos baba is jelen van, a nagyobb testvérrel.

– A kecskeméti Koramentor­házban is tart ingyenes Ringatókat. Miben tud segíteni a koraszülött babák esetében?

– A korábban érkezett babák még érzékenyebbek, így esetükben talán még nagyobb segítség a Ringató, hiszen az éneklésnek köztudott, hogy gyógyító ereje van. A koraszülött babák anyukáival sokszor már a PIC intenzív osztályon megismerkedem. A Koramentorházban havonta négyszer tartok foglalkozást, mely minden koraszülött babás család számára ingyenes.

– A kórházban is tart foglalkozásokat?

– Ringató foglalkozásokat a kórházban nem. A megyei kórház koraszülött intenzív osztályát a „A te hangodat ismerem” program önkéntes munkatársaként látogatom. A programunkkal egy olyan lehetőséget szeretnénk mutatni az édesanyáknak, édesapáknak, mellyel a legkorábban segíthetik gyermeküket még ebben a nehéz helyzetben is. Az éneklés segít számukra, hogy közelebb kerüljenek gyermekükhöz, a kicsiknek pedig köztudott – még az inkubátoron keresztül is – a szülői hang adja a legnagyobb biztonságot. Módszerünk a művészet zenei eszközeit használja: halk, finom, élő énekszó, lüktető dajkarím, hangszerjáték veszi körbe a családot.

Tizenhárom éve tart Ringatót

A Ringató módszertani foglalkozásokat Gállné Gróh Ilona álmodta és valósította meg 1991-ben, mely azóta bejegyzett védjegy. Csak a nála tanult oktatók alkalmazhatják. Szabóné Csikai Ágnes egyike volta az első tanítványoknak, immár tizenharmadik éve tart Ringatókat.