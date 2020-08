A retróvasak a legkisebbeket is ámulatba ejtették Halason

Az 5. RetróVasak találkozót újabb helyszínen, Kiskunhalason a Hirling József Lovasparkban tartották az elmúlt hétvégén. A kétnapos rendezvényen az elmúlt évekhez hasonló retróhangulattal várták a szervezők a régi autók és motorok rajongóit esti Retró Bulival megspékelve.

Harminc évnél öregebb, ritka, vagy jól ismert, utolsó csavarig felújított, vagy a nagypapa garázsából származó, mindennapi használatban lévő keleti, vagy nyugati autókat, motorokat vártak a bemutatóra a szervezők. A kiállított retrocsodák között megtalálhatóak voltak a hetven évvel ezelőtt gyártott nyugati márkák éppúgy, mint a szocialista országokban készült járgányok.

A Mercedes, BMW, Zaporozsec, Trabant épp úgy, mint a Zsiguli, ma már inkább azelmúlt évtizedek fiatalkori emlékeit idézték, míg a találkozó fiatalabb látogatói számára is izgalmas látnivalóval szolgált. A meghirdetett szépségversenyen a közönség szavazhatott, a keleti járművek kategóriájában a kiskunhalasi Kocsisné Szapáry Zita családjának zöld Zsigulija nyerte el az első helyet. A büszke kocsitulajdonos elmondta, hogy bizony semmi pénzért nem válnának meg a család kedvenc autójától és ezt a véleményt osztotta a többi retro járgány tulajdonosa is, akik közül sokan nem csak otthon a garázsban őrizgetik féltett kincsüket, hanem időnként egy-egy nagyobb túrára is elindulnak vele.