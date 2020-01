A rendezvénysátror egy szórakoztató hely

Beszélt valaki a pártyról? Az ilyen rendezvény megfelelő előkészítést igényel. Minden apróság fontos, kényelmes védett helyet kell teremteni a vendégek számára.

Rendezvénysátor minőség és stabilitás

A rendezvénysátor kellemes helyet hoz létre a kertjében. Ezért számos feltételnek meg kell felelnie. A legfontosabb a stabilitás. A sátrak szerkezetei különféle anyagokból készülnek. Alumínium és acél szerkezetű sátrak állnak rendelkezésre, több modell közül választhat. A szerkezetek strapabírósága a modelltól függenek. Akár 70km/ó szélsebességet is bírják. Tetőponyva és szintén az oldalfalak 100% vízhatlanok, ennek köszönhetően a sátrak esős időben is használhatók. Az odlalfakat használhatja vagy sem. A sátrat teljesen is lezárhatja a negyedik oldalfal segítségével. Ezeken a záró ajtókon zipzáros ajtó van.

Ollós szerkezet felépítése szintén nagyon praktikus, biztosítja a gyors és egyszerű felállítást, mint egy esernyő, kinyílik és bezáródik. Az ilyen szerkezet szerepel az első helyen népszerűség szempontjából. A kisebb sátor egy perc alatt felállítható egy embernek által. Nagyobb méretek is felállíthatók egy ember által.

A parti sátrak- sikeres rendezvény

A rendezvénysátrak különböző méretekben kaphatók, így pontosan kiválaszthassa azt, amelyik megfelel az Ön kívánságainak. A kisebb sátrak mérete 2x2m vagy 3x3m. A nagyméretű sátrak nagysága 3x6mnél kezdődik egészen 4x8m-ig. Összecsukott állapotban a nagyméretű sátrak szállítása is kényelmes.