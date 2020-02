A Rávágy tér megújításáról és a drogosokról is szó esett a lakossági fórumon

A szelektív hulladékgyűjtő sziget ma még vonzza az illegális szemetet a kecskeméti Rávágy téren, de ha minden jól megy, idén-jövőre megszépülhet ez a környék is – hangzott el pénteken az Árpádváros lakossági fórumán.

Péntek este öt órára körülbelül negyven érdeklődő gyűlt össze a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola egyik tantermében, ide hívott össze lakossági fórumot a 8. számú választókerület, azaz az Árpádváros önkormányzati képviselője, Király József. A Szövetség a Hírös Városért Egyesület politikusa megígérte, hogy rendszeresek lesznek a hasonló fórumok, és hogy havonta tart majd fogadóórát, a felmerült kérdésekre pedig felelni is fog, akkor is, ha nemleges a válasz, mert azt is bátran fel kell vállalni.

Tervei között említette például egy közösségi ház kialakítását a Bagi László utcai játszótér melletti fűtőházban, ez szerinte elhatározás kérdése, meg „természetesen össze kell szedni hozzá a forrásokat is”. A képviselő a Rávágy téren uralkodó állapotok miatt számtalan aláírást kapott, ezeknek a problémáknak a megoldását is a fontos feladatok közé sorolta.

A tervezett fejlesztésekről Győri András főkertész számolt be. A legnagyobb lélegzetvételű éppen a Rávágy téren lesz uniós forrásból, ennek tehát már megvan az anyagi háttere. Itt idén és jövőre a zöldfelületeket fogják rendezni, megszépíteni, sok új fát ültetnek, és kialakítanak egy olyan térrészt, amely akár kisebb koncerteknek is helyet adhat. A város szeretne megvalósítani az Árpádvárosban egy 600-700 méteres, gumiborítású futókört is a Bagi László utca – Tóth László sétány-Burga utca térségében, ezt az iskola diákjai is használhatnák testnevelés órákon. Az országos műemléki védettségű Szentháromság kápolna környezetének rendezése, a lakóházak melletti kulturált parkolás megteremtése is a projektek között szerepel, erre azonban egyelőre még nincs forrás. A Szent László Lions Club pedig a vakok és gyengénlátók számára építené meg az Érzékelések kertjét csobogókkal, díszfákkal, lugasokkal a Tóth László sétány egyik szegletében.

A fórumon jelen volt dr. Orbán Csaba, az önkormányzat városüzemeltetési osztályának vezetője is, ő felsorolta mindazon területeket, amelyekkel kapcsolatban a lakók hozzájuk fordulhatnak, segítséget kérhetnek vagy jelezhetik észrevételeiket.

A résztvevők ezután számos panaszt megfogalmaztak a több mint 2 órás fórumon. Szóba került az illegális szemétlerakás kérdése a Rávágy téri szelektív szigetnél, és a parkolási nehézségek is. Csíkos Imre, a Városrendészet vezetője kijelentette: a szemetelésnél sajnos csak a tettenérés segít igazán, a parkolással kapcsolatban nem rejtette véka alá véleményét, hogy az Árpád körút páratlan oldalán, a Pöttömke bölcsőde és a két óvoda mellett is a fizetős parkolás bevezetése enyhíthetne a gondokon, hogy a lakók találjanak szabad helyet házuk közelében.

A közbiztonság kérdését is sok érdeklődő szóba hozta. Egy hölgy az Árpád körút 19. és 21. tömbök közötti parkban, a padokon bódult állapotban ücsörgőkről és az általuk szétszórt „kütyükről” (vélhetően a fecskendőkre gondolt) festett plasztikus képet, hozzátéve, hogy az ilyen gyanús alakok miatt nem lehet kiülni a ház elé, és nem merik a szülők leengedni játszani a gyerekeket, ezért kérte, hogy a városrendészek gyakrabban menjenek arra. Czigány János alezredes, a Kecskeméti Rendőrkapitányság körzeti megbízotti alosztályának vezetője kijelentette, hogy járőreik is sűrűbben fel fognak tűnni. Egyúttal biztatta a jelenlévőket, hogy hasonló esetekben mindenképpen értesítsék a rendőrséget.