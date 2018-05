A rászorulókon segít az utcai élelmiszertároló Félegyházán

A rászorulók számára ingyen elvihető, tartós élelmiszereket tartalmaz az a doboz, amelyet a napokban adtak át Kiskunfélegyházán.

Az ételtárolót a Göllesz Viktor Általános Iskola előtti téren helyezték el a Natura Hungarica Alapítvány fiatal önkéntesei. Az úgynevezett Community box-ot félegyházi középiskolás fiatalok valósították meg az öltettől egészen az átadásig. A diákok abban bíznak, hogy elképzelésük sikeres lesz és körforgásszerű hatékonysággal funkcionál majd ez a kis csodadoboz. Soha nem lesz üres, legalább annyian tesznek bele ételt, mint amennyien kivesznek belőle, hogy a rászorulók számára biztos segítséget jelentsen – hangzott el az ünnepélyes átadáson.

– Nagyon örülünk, hogy részesei lehetünk ennek a kezdeményezésnek, hiszen iskolánk tanulói is nagyon sok helyről kapnak adományokat, élelmiszereket is. Mi is arra ösztönözzük diákjainkat, hogy amire nincs szükségük azt bátran adják át társaiknak, vagy azoknak, akik rászorulnak. Éppen ezért bízom abban, hogy ebbe a dobozba iskolánk tanulói is raknak majd tartós élelmiszereket – fogalmazott az átadáson Keresztesné Csikós Gabriella a Göllesz Viktor Általános Iskola igazgatónője.