A rászoruló családokat támogatják a pénzből Kalocsán

Kiss István művésztanár Nagyidai Szojka Ferencről készült grafikáját árverezi el a kalocsai cigány önkormányzat. A befolyt összegből azoknak a romáknak segítenek, akik a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe kerültek.

Kiss István elismert kalocsai művésztanár ritka grafikáját árverezi el Kalocsa Cigány Nemzetiségi Önkormányzata (KCNÖ) azért, hogy a pénzből olyan roma családokat támogasson, akik a járvány miatt kerültek nehéz helyzetbe. A képnek komoly eszmei értéke van: egyrészt azért, mert nagyon kevés készült belőle, másrészt pedig azért, mert a cigány szépirodalom megalapítóját, Nagyidai Sztojka Ferencet ábrázolja.

– A befolyó összeget saját belátásunk szerint használhatjuk fel, és úgy döntöttünk, hogy azon családok részére vásárolnánk belőle élelmiszereket, illetve egyéb cikkeket, akik a koronavírus-járvány miatt elvesztették a munkájukat, vagy nem tudtak alkalmi munkát vállalni – vázolta a célt Egri András, a KCNÖ képviselője.

Az árverés tárgya tényleg ritka darab, és nem csak azért különleges, mert Nagyidai Sztojka Ferenc (1855–1929) neves, cigány származású szótárkészítőt, irodalmárt ábrázolja, hanem azért is, mert mindössze három darab van belőle az egész világon – ezt maga szerző hitelesítette. A grafikai alkotás eredetije egyébként tavaly készült, a KCNÖ megrendelésére, 60-szor 80-as méretben. Azóta a roma közösségi ház irodájában őrzik. A kép eszmei értékét tovább növeli a témája: a József főherceg (1872–1962), egykori magyar kormányzó udvari költőjeként is dolgozó Nagyidai a roma nemzetiség egyik legelismertebb irodalomtörténeti személyisége, bár főleg tudományos munkája miatt állt köztiszteletben. A költészete ugyanakkor a legelső hazai cigány szépirodalmi próbálkozások egyike – ennek jelentőségét felismerve, a főherceg még Jókai Mórnak is bemutatta.

– A kép kikiáltási árát húszezer forintban határoztuk meg. Jelenleg 35 ezer forintnál tart a licit, amit egy budapesti vállalkozó ajánlott érte – árulta el Egri András, hozzátéve: június legvégéig biztosan eltart az árverés. Licitálni a „Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat” Facebook-oldalon lehet, a vonatkozó bejegyzés alatt, kommentben vagy e-mailben, a [email protected] címen.