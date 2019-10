A Prima díj jelöltjei – 1.

Az idei november sem múlhat el Prima díjátadó gála nélkül. Második hete zajlik a primadij.hu oldalon a közönségszavazás arról, hogy a meghirdetett tíz kategória győztesei közül ki legyen majd az a Közönségdíjas, aki fél millió forinttal térhet haza a gáláról.

A Bács megyei VOSZ elnöksége választja majd ki a jelöltekből azt a három Prima díjast, akiket az idei mezőnyből a legméltóbbnak ítélnek e rangos megyei kitüntetésre. A megye vállalkozói ismét összefogtak kultúrális értékeink megőrzéséért és valamennyi Prima díjazott teljesítményét egy-egy millió forint pénzjutalommal is méltatják az erkölcsi elismerésen túl. A tíz különböző területen tevékenykedő kategóriagyőztesek méltán szállnak ringbe az elismerésekért, íme pályájuk rövid összegzései.

Magyar irodalom

Kovács István József – költő, irodalomszervező, Kecskemét

A Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének elnökeként szinte minden irodalmi vagy közéleti eseményen részt vesz. Sokat tett Kecskemét irodalmi kultúrájáért antológiák szerkesztésével és az alkotók bemutatkozási lehetőségeinek megteremtésével. Gyermekkorának meghatározó élménye az 1956-os tiszakécskei sortűz, amelyet kisgyermekként élt át. Első versét 1951-ben a Pajtás gyermekújság közölte. Hét verseskötete mellett félszáz irodalmi lapban és száznál több antológiában jelentek meg írásai.

Magyar színház- és filmművészet

Szilágyi Varga Zoltán – grafikusművész, Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, Kecskemét

A kolozsvári Képzőművészeti Főiskola grafika szakán szerzett diplomát, majd elvégezte a bukaresti Színház- és Filmművészeti Főiskola rajzfilmrendezői szakát. Több filmgrafika után írt és rendezett három rajzfilmet, amelyekkel több nemzetközi díjat nyert. Dolgozott a kecskeméti rajzfilmstúdió művészgrafikusaként és filmrendezőjeként. 1992-ben Balázs Béla-díjat kapott, 2011-ben a KAFF-on elnyerte A legjobb animációs munkáért díjat. A Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja.

Magyar képzőművészet

Daróczi Csaba – természetfotós, Soltvadkert

A hazaiak mellett nemzetközi fotópályázatokon ért el kimagasló helyezéseket. Az Év természetfotósa díjat először 1999-ben nyerte el, majd 2012-ben és 2016-ban is díjazott lett. 2005-ben a Best Pictures of the Year pályázaton második, 2012-ben a Bayer fotópályzat fődíjasa lett, 2013-ban Németországban, 2015-ben Belgiumban nyert fotóival. 2017-ben Az Év európai természetfotósa pályázat második díjasa lett. 2018-ban átvehette a Varázslatos Magyarország fotópályázat fődíját.