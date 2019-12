A Pénzügyőr Zenekar is fellépett a jótékony adventi forgatagon

Óvodások énekével, bábelőadással és színvonalas koncerttel készültek a szervezők és hirdették az advent örömét a szombaton hatodik alkalommal megrendezett Kelebiai Adventi Jótékonysági Forgatagon. A templomkert udvarán felállított sátorban tartós élelmiszert gyűjtöttek a kelebiai rászoruló családok számára, az adományozókat egy tányér halászlével ajándékozták meg a szervezők.

Az adventi forgatag központi eseményei a Krisztus király templomban zajlottak, ahol a helyi Gézengúz Óvoda műsorát nézhette meg a közönség. Az érdeklődőket Maczkó József polgármester köszöntötte, aki a településen élők összetartozásának szép példájának nevezte hatodik alkalommal megrendezett adventi ünnepséget. – Kelebiának nagy értéke, hogy képesek a helyi közösségek, civil szervezetek, különböző felekezetek összefogni, és egyként megmozdulni a rászorulókért, egy közös ügyünk iránt – fogalmazott a polgármester.

A Magyar Apostoli Gyülekezet – Pillangó bábcsoportja, Szabad-e bejönni Betlehemet mondani címmel adott elő egy betlehemi történetet.

A templomi esemény fő programja volt a NAV Pénzügyőr Zenekar kamaraegyüttesének koncertje. A fúvós kisegyüttes elsősorban a kamarazene kedvelőinek nyújtott felejthetetlen élményt. Repertoárján szerepelnek erre az összeállításra szánt művek például Mozart-szerenádok, Gounod: Kis szimfónia, emellett átiratokat is játszik, amelyek hangszerelésében a vezető karmester mellett a zenészek is szerepet vállalnak. Versenyműveket adnak elő kamara kísérettel, a népszerű darabok mellett zenei csemegék is gazdagítják a programot.

Az esős, de a szinte kora tavaszi időben sokan ellátogattak a községháza előtti parkba, ahol hurka, kolbász, forralt bor, meleg tea és mézeskalács várta az érdeklődőket. Különböző gyerekprogramok is színesítették az adventi forgatagot: volt Mikulásjárat, gyermekkuckó, népi játékok a polgármesteri hivatal udvarán.

A templomkert udvarán felállított sátorban tartós élelmiszert gyűjtöttek a kelebiai rászoruló családok számára, az adományozóknak egy tányér halászlével köszönték meg a szervezők a segítséget.