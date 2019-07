A pénz már megvan az út felújítására

Hamarosan a kormányhatározat születhet a Kalocsa–Kecel–Imrehegy–Kiskunhalas közötti út felújításáról. Erre még a kiskunhalasi börtön februári átadása előtt tett ígéretet Pintér Sándor belügyminiszter. A felújításra azért volna szükség, mert a büntetés-végrehajtási alkalmazottak jelentős része Kalocsáról jár át dolgozni Kiskunhalasra és a két várost összekötő út, főként a Kecel–Kiskunhalas közti szakasza évtizedek óta felújításra szorul.

Februárban avatta fel és adta át Pintér Sándor belügyminiszter és Tóth Tamás vezérőrnagy, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága vezetője Kiskunhalason a volt tüzérlaktanya, majd menekültrendészeti központ helyén létrehozott új börtönt. A halasi intézménybe a felújítás után a kalocsai női börtönben fogvatartottakat költöztették át. A kiskunhalasi börtön vezetőjének a korábbi kalocsai parancsnokot, Tanács Eszter Tímea ezredest nevezte ki a belügyminiszter. A régi-új parancsnok már az új börtön átadása előtt kezdeményezte a Kalocsa–Kecel–Imrehegy–Kiskunhalas közötti út felújítását, mivel a halasi Bv. intézet alkalmazottainak nagy része Kalocsáról jár át, és a különösen Kecel és Kiskunhalas között meglehetősen rossz állapotban lévő útszakasz a megnövekedett forgalom miatt még inkább balesetveszélyessé válhat.

A Kecel–Kiskunhalas szakaszon a statisztikák szerint nem történik több baleset, mint a többi környező utakon, ugyanakkor tény, hogy az elmúlt fél évben egy készenléti rendőr és egy büntetés-végrehajtási dolgozó is balesetet szenvedett már, amikor szolgálatba tartottak. Hogy az út állapotának volt-e köze a két balesethez, azt nem tudni, mindenesetre az útfelújítás régóta időszerű lenne. A Kiskunhalasra bevezető szakasz is tele van gyűrődésekkel, kisebb kátyúkkal, ráadásul keskeny is az út, az élénk kerékpáros és út menti gyalogos forgalom is csak növeli a balesetveszélyt. Épp ezért már a halasi önkormányzat közgyűlése is napirendre vette, hogy megvizsgálja az ottani forgalmi körülményeket, és ha kell, meghozzák a szükséges intézkedéseket.

A tervezett útfelújításról a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés június 28-án tartott hartai kihelyezett ülésén a közúthálózat fejlesztéséről szóló tájékoztatóban hangzott el újabb információ. Dr. Szanta Zoltán, a Magyar Közút Zrt. Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának igazgatója elmondta, hogy Pintér Sándor belügyminiszter kezdeményezésére soron kívül kerül a kormányülés napirendjére a Kalocsa–Kecel–Imrehegy–Kiskunhalas között vezető rossz állapotban lévő út rekonstrukciója. A szakember szerint a Kalocsa–Kecel között vezető útszakasz állapota megfelelő, nem igényel különösebb felújítást, a várható költségek nagy részét a Kecel–Imrehegy–Kiskunhalas közötti szakasz rekonstrukciójára kell majd inkább költeni. Ez az útszakasz jelenleg a megye legrosszabb állapotban lévő útjainak egyike a szakember szerint. A Magyar Közút Zrt. Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága a kormánynak eljuttatta az említett útszakasz felújítási tervének elkészítéséhez szükséges alapadatokat és az alkalmazott technológiára a javaslatait.

Lapunk információi szerint már megszületett egy kormányhatározat, amely az érintett útszakasz felújításához szükséges anyagi forrás biztosításáról szól, a szakminisztérium előkészítette a további tervezéshez szükséges dokumentumokat, a tervezett útfejlesztés jóváhagyásáról a következő kormányülések valamelyikén dönt a kormány.