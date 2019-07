A parlagfű óriási területen növekszik, megkeserítve az allergiások életét

Magyarországon csaknem minden ötödik ember szenved parlagfű-allergiától. A gyomnövény irtását ezekben a hetekben folyamatosan végezni kell. Ezt a településeken a jegyző, míg a külterületen az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatósága ellen­őrzi. Akik nem irtják a parlagfüvet, azok ellen eljárást indítanak.

Az országban egyre több helyen végeznek az aratással. A tarlók környékén levegőhöz, fényhez jut a parlagfű, amely csaknem minden ötödik ember életét keseríti meg. Szemviszketés, tüsszögés, orrfolyás és egyéb tünetek okoznak gondokat.

Bács-Kiskunban 50–100 ezer emberre tehető a parlagfű-allergiával küszködők száma. A parlagfű elleni védekezés az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége, amely alapján a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, majd ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig fenntartani. Ettől az évtől már – naptári időszaktól függetlenül – mindenkinek, egységesen meg kell akadályozni a parlagfű virágbimbójának kialakulását.

A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendeljék a közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot is kiszabhatnak. Belterületen a jegyző, külterületen az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatósága köteles eljárást indítani azokkal szemben, akik nem tettek eleget a parlagfű-mentesítési kötelezettségüknek. A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak.

A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjed. Amennyiben a védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a növényvédelmi bírságot nem fizetik ki határidőn belül, az köztartozásnak minősül, így annak behajtásáról az állami adóhatóság gondoskodik. A parlagfűvel fertőzött terület lehet mezőgazdasági kultúrnövénnyel borított, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek, építési területek), vagy nem művelt, elhanyagolt szőlők, hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) melletti sávok.

Amennyiben parlagfűvel szennyezett területeket észlel, bejelentését megteheti a parlagfu@bacs.gov.hu e-mail-címen.

Lapunknak Kujáni László növényvédelmi szakmérnök elmondta, hogy a fenyércirok ellen is most kell védekezni. Megfelelő gyomirtó szerrel az említett növény környékén élő parlagfű is jól pusztítható.