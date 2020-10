A papákat is szeretnék motiválni Kecskeméten

Majd a papa megmutatja! – ez a CédrusNet program új kecskeméti kezdeményezésének szlogenje, és már ebből is kiderülhet, hogy az ötvenpluszos férfiakat szeretnék biztatni, hogy a gyerekeket avassák be a ház körüli férfimunkákba, például a barkácsolásba, bicajszerelésbe vagy a csaptelep javításába.

A CédrusNet aktív idősödést segítő tevékenysége már jól ismert Kecskeméten, főként a Szupernagyi-tanfolyam és az időslátogató-képzés révén. Molnár Szilárd, a program szakmai vezetője elmondta, eddig döntő többségében a hölgyeket tudták a programba bekapcsolni, de természetesen a nagypapákat sem felejtették el.

– Beszélni kell a családban fontos hagyományos férfi szerepekről, erősíteni őket, hiszen a nagypapák is rendelkeznek olyan tudással, tapasztalattal, amelyet fontos átadni a fiataloknak, unokáknak. Azt ugyanakkor tapasztaljuk, hogy a nyugdíjas férfiakat nem könnyű megszólítani, motiválni, otthonról kimozdítani. Őszintén bevallva még keressük a fogásokat. Indításként azt találtuk ki, hogy a papák mutassák meg a kerékpárszerelés-karbantartás alapvető fogásait, majd jött az ötlet, hogy a barkácsoláshoz is kedvet csinálhatnának a gyerekeknek, legközelebb pedig a sátorállításra tanítanák meg őket – részletezte terveiket Molnár Szilárd. Ugyanakkor hozzátette: a vírushelyzet miatt már további találkozásokat nem nagyon tudnak szervezni, ezért a „papa-program” tavasszal fog folytatódni.

A kétszeres nagypapa Csatos János pénzügyi tanácsadó irodát működtet családi vállalkozásban, szabadidejében pedig szívesen barkácsol. Utóbbi elfoglaltság gyerekkora óta szenvedélye, édesapjától nagyon sok mindent ellesett, és építőmérnök végzettsége is sejteti, hogy nem áll messze tőle a tervezés és a kétkezi munka. Mostanában sokat kérte a két unoka, a hároméves Alex és az ötéves Dorka, hogy készítsen egy madáretetőt, és János persze gyorsan teljesítette is a kicsik kívánságát. Amikor a CédrusNet egyik munkatársa hívta, hogy tartson egy gyorstalpalót „kezdő asztalos” papa-társaknak és gyerekeknek, első szóra elvállalta, és a tél közeledtével kézenfekvő volt, hogy mi legyen az elkészítendő darab.

A szombat délelőtt a CédrusNet Kápolna utcai irodájának udvarán tartott barkácsolásra egy-két nagypapa is érkezett unokájával, azonban továbbra is a hölgyek voltak többségben, a nagymamák mellett anyukák is lelkesen vetették magukat a munkába. Mivel főleg kisebb gyerekek voltak jelen, János egyszerűbb, tejes vagy üdítős dobozókból, PET-palackokból készíthető etetőkhöz nyújtott útmutatót, majd az esemény szögelési versennyel ért véget.