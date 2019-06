A paksi bővítésről is beszéltek a fórumon

A Paks II. beruházás aktualitásairól, a Magyar Falvak Programról, az általános iskolák jelenéről, valamint térségfejlesztési aktualitásokról is szó esett a Kalocsai járás polgármestereinek találkozóján, melyet már sokadik éve megrendeznek a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére.

A mindig más településre szervezett fórum színhelye ezúttal Miske volt, ahol először Illés Attila, a község polgármestere mutatta be a helységet.

Fontos a két új paksi blokk megépítése

Utána Kovács Pál, a Paks II. beruházásért felelős államtitkár adott tájékoztatót a paksi projekt aktualitásairól. Elmondta, hogy Magyarország energiafogyasztása folyamatosan nő, 5417,9 gigawattóra villamos energiát fogyasztottunk el 2018-ban, ami új rekord, és 31,59 százalék ebből a fogyasztásból, amit az ország importból fedez. Ennek csökkentése miatt is fontos a két új paksi blokk megépítése és termelésbe állítása, hiszen a jelenleg működők élettartama a 2030-as években lejár.

A következő mérföldkő az építkezésben a létesítési­engedély-kérelem beadása. Viszont a fő építkezés megkezdése előtt közel nyolcvan felvonulási épületet, irodákat, raktárakat, étkezőket kell felépíteni, melyekből egy, a telephely energiaellátását biztosító transzformátorállomás már megépült, és a következő három elkészítése is megkezdődik a héten.

Szó esett a Duna-híd építéséről

Az államtitkár ismertette az építkezésben részt vevő, majd az üzemeltetést végző munkásállomány várható létszámát. Kitért az új Duna-híd építésére is. A beruházás várhatóan 2020 őszén megkezdődik. Ez nyitja majd meg a lehetőséget a folyó bal partján lévő településeknek, hogy részt vállaljanak ezen munkások elhelyezésében, étkeztetésében és kiszolgálásában, hangsúlyozva, hogy szükséges a kalocsai kórház fejlesztése is, mely kormányzati feladat lesz. Kovács Pál érintette a híd mindkét oldalán lévő utak felújítását, illetve újak építését, a vasútvonal fejlesztését és a majdani üzemeltetésben résztvevők képzését is.

Magyar Falvak Program: minden település találhat magának célterületet

A Magyar Falvak Program a kistelepülések élhetőségének fokozását célozza – mondta az államtitkár után következő előadó, Font Sándor országgyűlési képviselő –, mely teljesen nemzeti forrásból finanszírozott és tizennyolc célterületet jelöl meg, melyben biztosan talál minden település olyat, melyre pályázni tud. A lezárult Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázataitól abban különbözik, hogy nincs megyékre meghatározott keretszám. Néhány pályázatot már kiírtak, sőt több már a bírálati szakasznál tart.

Dr. Bálint József kalocsai polgármester a kisvárosok fejlesztési programját hiányolta, hiszen az ötezer fő feletti és nem megyei jogú városok jelenleg egyetlen fejlesztési programban sincsenek benne. Illés Attila miskei faluvezető pedig arra hívta fel az országgyűlési képviselő figyelmét, egyben kérte a segítségét, hogy a falumegújítás egyik sarokpontja az úthálózat és infrastruktúra fejlesztése, erre kellene több pályázat, valamint nagyon fontos lenne a pályázatok adminisztrációjának egyszerűsítése, hogy a település maga is meg tudja írni, ne kelljen pályázatíró cégeknek milliókat fizetni.

Fontos feladat a kapacitás megteremtését az orosz nyelv oktatására

A találkozó végén Sárosi Magdolna, a Bajai Tankerületi Központ igazgatója tájékoztatta a fórum résztvevőit a hozzájuk tartozó iskolák létszámadatairól, fenntartóváltásokról, a megvalósult és jövőbeni fejlesztésekről, kitérve arra, hogy fontos szakmai feladatnak tartják a kapacitás megteremtését az orosz nyelv oktatására.

Zárásként Bálint József kalocsai polgármester térségfejlesztési aktualitásokról, valamint a város és környéke paksi beruházáshoz kapcsolódó fejlődési lehetőségeiről beszélt.