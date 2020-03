A nő otthon sem hanyagolhatja el magát, adnia kell a külsejére

Nőnek lenni jó! címmel tartott előadást Sebestyén Tünde családsegítő a ballószögi Babás délelőtt keretében, melyben a kisgyermekes anyukáknak abban nyújtott segítséget, hogyan maradjanak vonzóak anyaként is.

Népszerű a tavaly útjára indított Babás délelőtt elnevezésű programsorozat a Faluházban. Minden második kedden a kisgyermekes anyukák érdekes és hasznos előadásokat hallgathatnak meg. Legutóbb nem a gyermekneveléssel kapcsolatosan bővíthették tudásukat, hanem saját magukra koncentrálhattak. Ahhoz kaptak jó tippeket, ötleteket, hogy lehetnek még nőiesebbek párjuk örömére.

Sebestyén Tünde ballószögi családsegítő előadásában a nők sokszínűségére és erősségére hívta fel a figyelmet.

– Mások vagyunk, mint a férfiak. Az sem baj, ha hisztizünk, ez a nők egyik ismérve – kezdte az elején. – Arra kell koncentrálni, miben is vagyunk jók és erősek. A legfontosabb, hogy képesek vagyunk egy gyermeknek életet adni. Puhák vagyunk, a babát magunkhoz ölelhetjük. Gondoskodunk róluk és a családunkról. Fontos azonban, hogy magunkra is odafigyeljünk, ne merüljünk ki, mert az se a gyermekünknek, se a párunknak nem jó. A jó párkapcsolat egyik nagy ellensége a kimerültség – sorolta, majd az anyukák egyenként elmesélték, kit mi tölt fel.

Van, akit egy kozmetikai kezelés, egy shoppingolás, egy kertészkedés, egy testápolás, egy forró fürdő, egy vers vagy egy barátnős kávézás tölt fel energiával, és akad, aki egy szexi fehérneműből merít erőt a mindennapokhoz.

– A titokzatosság a nők egyik fegyvere. Sose szolgáltassuk ki magunkat, a titokzatosság mindig jól jön.

10–20–50 év után is legyen bennünk titokzatosság, legyen mit felfedeznie párunknak. A másik a csábító erő, mely sok mindenben megtestesülhet – tette hozzá, majd arra kérte az anyukákat, sorolják fel, miben érzik csáberejüket. A kisugárzás mellett elhangzott a mosoly, az öltözködési praktikák, a szép szempillantás, a bölcsesség, a játékosság, a dekoltázs.

A beszélgetés során felmerült az önbizalom és a szépség is. Az előadó hangsúlyozta, a belső szépség a fontos, mely igazán kihat az életünkre.

– A tökéletlenséget is fel kell tudni vállalni. Mindenkiben van szépség. Igaz, a média azt sugallja, csak a vékony nők a szépek, de ez nem igaz. A testünket el kell fogadni, még akkor is, ha van rajta plusz kiló. Ha nagy a hasunk, gondoljunk arra, hogy ezzel hordtuk ki kilenc hónapon át gyermekünket. Ha kicsi a mellünk, akkor az lebegjen a szemünk előtt, a kis labda is szép, nemcsak a nagy. A vastag boka is tökéletes, hiszen hálát adhatunk azért, hogy van lábunk, amivel gyermekünk után futkoshatunk. A nő járása a csípőben rejlik, mivel szélesebb, mint a férfié. Csupán a gondolatainkat kell átkonvertálni, és minden rendben lesz. Mindig légy önmagad, ne akarj más lenni. Szeresd azt, ami vagy, ez ad harmóniát – mondta, majd példaként hozta fel a középkori festményeket, a rubensi női ideálokat, melyeken minden női modell teltkarcsú volt, mivel akkoriban az számított női szépségnek. Rubens festményeiből ma is árad az életerő, az életöröm, a testiség.

Ennek kapcsán az egyik anyuka, aki a gyermeke megszületése előtt profi fotósként dolgozott, megjegyezte: a nők nem is gondolnák, mi mindent ki lehet hozni egy-egy fotóból. A lelket kell meglátni egy nőben, és nem a külső jegyeire kell koncentrálni. A fotósnak ma már egy pszichológus szemével kell, hogy közelítsen a témához, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a fotóból. Ő maga is az anyaság kapcsán látta meg magában az igazi nőt.

Sebestyén Tünde előadásában arra is választ kaphattak az anyukák, hogyan fejlődik ki a nőiesség. A kislány először csak a habos-babos rózsaszínt szereti, mely által a nemi identitása megerősödik. Ha testvére születik, akkor megismeri a társas viszonyt, akárcsak az óvodában vagy az iskolában, mely később a párkapcsolata alapja lesz. Ekkor tanulja meg, hogyan viszonyuljon majd jövőbeli társához. A kamaszkor a határozottságra van hatással, hiszen ez az időszak, amikor a saját nemiségét felfedezi, a fiúk felfigyelnek rá. Amint komolyabb párkapcsolata lesz, megismeri az anya, a feleség, a menny és a sógornő szerepét. A munka világában pedig megtudja a szakmai, társadalmi szerepét, azaz milyen a beosztott, a főnök és a kolléga szerep.

– Ha letérünk az útról, akkor elsárkányosodunk, és ez nem jó. Fontos, hogy megéljük a nőiességünket, és akkor nem lesz gond. Sose legyünk féltékenyek, gondoljunk arra, minden nő a maga valójában csodálatos. Egy almafa se féltékeny a cseresznyefára – jegyezte meg.

Az előadás vége felé a szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy az anyukák otthon se hanyagolják el külsejüket.– A szépség belülről fakad, de a külsőségre is adni kell! Nem baj, ha kényelmes szabadidő ruhát húztok, de alatta nyugodtan viseljetek szexis fehérneműt. Ez jót tesz a léleknek, és a kapcsolatotoknak is! Ha társaságba mentek, bátran húzzatok magas sarkút, mely nagyban kiemeli a nőiességet, és egy jó frizura is sokat lendíthet az önbizalom erősítésén – részletezte.

Az öregedés folyamatáról is szó esett. – A korotokat mindig bátran vállaljátok fel! Ez sokaknak gondot okoz, de egy nő attól igazán nő, ha meg tudja élni a korát. Örüljetek neki, ha megadatik, hogy megöregedhettek! Nem kell tökéletesnek lenni, elég jónak lenni! Sose a hiányosságra koncentráljatok, hanem az erősségeitekre! Higgyétek el, jók vagytok! – mondta végezetül Sebestyén Tünde.