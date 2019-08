A népkonyhán járt a megyei kórház igazgatója

Dr. Svébis Mihály, a Bács-Kiskun Megyei kórház főigazgatója vendégeskedett hétfőn a kecskeméti Wojtyla Barátság Központban, a népkonyhán mindenkihez volt egy kedves szava és segített az étel kiosztásában is.

Farkas P. József, a Wojtyla alapítója nem először köszönthette a főigazgatót, aki egész évben partnere a rászorultakkal foglalkozó intézménynek. Most sem jött üres kézzel. Barátjával, a kunbaracsi Szabó Istvánnal egy közös vadászatuk eredményeképp őzragut szolgáltak fel a sorsközösség tagjainak. Szabó István, a helyi polgárőr egyesület vezetője sokadszor főzött a népkonyhán, többször gulyáságyúban, most azonban bográcsban.

Az ebéd előtt a sorsközösség egy kis dallal lepte meg Svébis Mihályt. Az újonnan alakult wojtylás Angyalok kórusa egy egyházi éneket adott elő Király Enikő önkéntes gitárkíséretével. A megható pillanatok után a kórház főigazgatója elmesélte a vadászatukat, az őz elejtését, majd mindenkinek jó egészséget és jó étvágyat kívánt.

Farkas P. József megjegyezte, sajnos a sorsközösség tagjai is gyakran kerülnek kapcsolatba az egészségüggyel, így a kórházzal is. Svébis Mihály mindig segítette őket, melyet ezúton is köszönnek. Ennek kapcsán a főigazgató elmondta, a jövőben is számíthatnak a kórházra. Mindig örülnek a pozitív visszajelzéseknek. Hozzátette: úgy véli, a kecskeméti kórház az ország egyik legjobb intézménye, mely nem csak neki köszönhető, hanem az egész kollektívának, és annak, hogy a jó orvosok, szakemberek nem mentek ki külföldre.

A minap, éppen a szabadságáról tért haza, amikor egy család hálájukat és történetüket még a közösségi oldalon is megosztották, melyet ezrek látták. Történt, hogy egy nagymama, akinél az unoka nyaralt, infarktust kapott. A kórházban nem hagyták magára a kisgyermeket, lefektették az orvosi szobában, ahol a nővérek ellátták és foglalkoztak vele, míg a nagymamát megműtötték, aki szerencsére túlélte az infarktust. Amikor a szülők megérkeztek, és látták, hogy milyen törődésben volt része gyermeküknek, nagyon meghatódtak.