A napokban elkezdődik a petőfiszállási állomás felújítása

A héten elkezdődik az önkormányzati üzemeltetésbe vett vasútállomás felújítása Petőfiszálláson.

A műemlék jellegű épület hamarosan visszanyeri eredeti arculatát – tudtuk meg Szász János polgármestertől. Elmondta, azért tartották fontosnak, hogy saját kezükbe vegyék a MÁV-ingatlanokat, hogy azokat gondos gazdaként tartsák fent. Nem mindegy ugyanis, hogy a településre ékező vendégeket milyen kép fogadja és hogy milyen véleménnyel távoznak Petőfiszállásról, ahol a pálosszentkúti kegyhely miatt több ezer zarándok fordul meg egy évben.

Az önkormányzat komoly szerepet szán a megújuló vasútállomásnak. Azt tervezik, hogy a hagyományokat felelevenítve, a vonattal érkező pünkösdi zarándokokat lovas kocsikkal viszik majd a kegyhelyre, ahol szintén újabb beruházások indulnak. Épül egy új zarándokház és ásványvíz-palackozó is.

Az önkormányzat két szolgálati lakást is átvett a vasúttársaságtól. Az egyikben a polgárőrség kap majd helyet, a másikban pedig vasúttörténeti kiállítást rendeznek be – részletezte a településvezető. Reményei szerint a megújuló Péteri-­tó is újabb turistákat vonz majd a településre. A vonattal is megközelíthető Péteri-tó eredeti mederalakulatának visszaállítására háromszázmillió forintot nyert a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága. Jelenleg a közbeszerzési eljárás van folyamatban. A Csengele, Pálmonostora és Petőfiszállás határában található egykori szikes tó több mint kétszáz madárfajnak ad otthont.