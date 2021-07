A napfény testünkre és lelkünkre is jó hatással van

Végre itt az igazi nyár, mehetünk kirándulni, strandolni. A napfény pozitív hatással van szervezetünkre, ám nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a túlzásba vitt napozásnak káros hatási is lehetnek.

A jó idő beköszöntével sokan indulnak a strandra napozni, hiszen a napfény rengeteg pozitív hatással van a testünkre és a lelkünkre is.

Ezek közül kiemelkedően fontos az, hogy a szervezetünk a napfény hatására D-vitamint termel. Ez az egyetlen vitamin, amelyet a testünk maga állít elő – ez pedig a napi szükséglet fedezésének messze leghatékonyabb módja. A D-vitamin továbbá az egyetlen, amely a testben hormonná – aktív D-vitaminná, avagy kalcitriollá – alakul.

A napsütés intenzíven hat bőrünkre

Annak a bőrén aki már többször leégett a napon, apró, világos barna foltok, vagy más néven szoláris lentigok alakulnak ki. Ráadásul idővel a tartós napozás hatására egyre több bőrhiba keletkezhet.

Dr. Szántó Hajnalka kecskeméti bőrgyógyász-allergológus-immunológus főorvos elmondta, hogy a napsütés nagyban hozzájárul a bőr öregedéséhez is.

– A bőrben lévő kollagént és az elasztikus rostokat is károsítja a napfény. Ha egy olyan ember bőrét, aki rendszeresen jár szoláriumba, vagy a napon dolgozik, összehasonlítjuk egy hasonló korú, de napon nem sokat tartózkodó emberével, akkor megfigyelhetjük, hogy az előbbinek gyorsabban öregszik a bőre. Idővel mély ráncok alakulhatnak ki és szárazzá, durvává is válhat a bőr. Többszöri napégés hatására alakulnak ki a bőrön a világosbarna, apró foltok, szeplők vagy másnéven szoláris lentigok. A gyakori napégések után illetve, évekig tartó napsugárzás hatására akár többszínűvé, tarkává is válhat a bőr, lehetnek sötétbarna, világosbarna, de ugyanakkor hipopigmentált, fehér foltok is egyszerre jelen. Emellett az ilyen bőr gyakran ekcémás, hámló és száraz is.

A bőrrák kialakulásában is szerepet játszhat a túlzásba vitt napozás. Ilyen például a laphámrák vagy a basalioma. Ezen betegségek tünetei elsősorban testünk azon részein jelennek meg, amelyek rendszeresen ki vannak téve a napnak, tehát az arcon, a dekoltázson, a kézen, és a fülön. Ha valaki bármilyen új elváltozást észlel magán akkor érdemes szakemberhez fordulnia, hiszen így megelőzheti a nagyobb baj, a bőrdaganat kialakulását.

A bőrgyógyásztól megtudtuk, hogy vannak olyan gyógyszerek és antibiotikumok, amelyek fényérzékennyé teszik a bőrt. Ilyen készítmények szedésénél ajánlott kerülni a napsugarakat. Hozzátette: olyan is előfordulhat, hogy a napfény és bizonyos növények együttes hatása hoz létre bőrbetegséget. Ilyen például a zeller is, amely ha hozzáér a bőrhöz, miközben erős napsugárzásának vagyunk kitéve, akkor akár hólyagos bőrtünetek is kialakulhatnak.

A bőrgyógyász felhívja a figyelmet arra, hogy a színes tetoválások is okozhatnak hasonló problémát, ugyanis bizonyos festékek miatt érzékenyebbé válhat a bőrünk.

– Nagyon divatos mostanában a tetoválás, ám vannak olyan festékek – a piros és a sárga –, amik miatt a napsugárzásra érzékenyebbé, válhat a bőrünk. Ajánlott utánajárni, hogy milyen anyagot tartalmaz a festék, és megtudakolni azt, hogy nem kell-e jobban védeni a bőrünket miatta. Ez nem azért szükséges, mert kikopik a festék a bőr alól, hanem inkább azért, hogy elkerüljük az esetleges égési sérüléseket, vagy a hólyagos bőrtüneteket.

Az anyajegyeinket megváltoztathatja a napfény

Dr. Szántó Hajnalka arra is felhívja a figyelmet, hogy a napfény a már meglévő anyajegyekben is okozhat változást, de akár újak keletkezését is eredményezheti.

– A nap erős sugara egyaránt veszélyes lehet azokra, akiknek sok anyagjegyük van, de azokra is, akinek csak kevés. Hatására új anyajegyek keletkezhetnek valamint a már meglévők is megváltozhatnak, akár rosszindulatú daganat is kialakulhat belőlük. Figyeljünk arra, hogy változik-e anyajegyünk alakja, nagysága, a színe, vagy a formája és ha tapasztalunk ilyen elváltozást, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz. Emellett azt javaslom, hogy évente egyszer forduljunk szakemberhez, hogy átnézze a bőrünket.

Használjunk fényvédőkrémeket!

A bőrgyógyász szerint fontos megemlíteni, hogy a különféle napvédő krémek használata elengedhetetlen a nyári időszakban, hiszen ezek alkalmazása óv a napégéstől, a bőrráktól és más hólyagos bőrtünetektől is. Ha betartunk bizonyos szabályokat, és a megfelelő fényvédő krémeket is használjuk, nem kell félnünk a nap káros sugaraitól.

– A napos idő beköszöntével egyre több időt töltünk a szabadban.

A napfény jótékony hatással van a pikkelysömörre, az ekcémás tünetekre, az atópiára és a pattanásokra is.

Ám nem szabad túlzásba sem vinni a napozást, hiszen a kipirosodás mellett akár hólyagos tünetek is jelentkezhetnek, ezért is fontos, hogy 11 óra és 15 óra között, ha tehetjük, ne menjünk napra – hívja fel a figyelmet Szántó Hajnalka.

– Ha kimegyünk a szabadba, kenjük be magunkat fényvédőkrémmel, de jobb ha tudjuk, hogy a tubusra írt faktorszám csak arról tájékoztat minket, hogy az UV-B típusú sugárzás ellen mekkora védelmet nyújt a termék. Ha valaki vízparton, vagy nyaralás közben olyan helyen jár, ahol fokozott napfény-sugárzásnak van kitéve, mindenképpen olyan fényvédőt használjon, amely az UV-A sugárzás ellen is védelmet nyújt – hangsúlyozta a szakember.

– Különbözőek vagyunk és különböző bőrtípusokba tartozunk. Általában azért mindenki tudja magáról, hogy körülbelül mennyi idő alatt ég le a bőre a napon. Ha ezt tudjuk és ezt az időt megszorozzuk a fényvédőnk faktorszámával nagyjából megtudhatjuk hogy mennyi időt tartózkodhatunk napégés nélkül a napon ha bekentük magunkat a fényvédővel. Ebből következik az, hogy minél magasabb faktorszámú krémet vásárolunk, annál jobban védve vagyunk a káros sugaraktól, és az is, hogy az alacsonyabb faktorszámú fényvédővel gyakrabban kell használni a napégés elkerüléséhez, tehát nem elég naponta egyszer lekennünk magunkat.

A napfény a lelkünkre is hat

A bőrünk mellett lelkünkre is jótékony hatással van a napfény. Minderről Bánsági Elza krízistanácsadó szakpszichológussal beszéltünk.

– A természetes fénynek, vagyis a napfénynek domináns hatása van többek között az élőlények napi bioritmusának, az úgynevezett cirkadián ritmusnak a fenntartásában. Cirkadián ritmusnak azokat a biológiai folyamatokat nevezzük, melyek egy nap köré rendeződnek, szabályos napszaki ritmust követnek, s minden nap ismétlődnek. Ilyen például az evés, az alvás, a testhőmérséklet ingadozás, a sejtmegújulás, a hormonok termelődése. Ezek a folyamatok biztosítják a szervezet számára az egészséges működést, pihenést, feltöltődést. Sajnos ez a ritmus fel is borulhat – magyarázta a szakpszichológus.

– A mai rohanó élet, a sok stressz, a rendszertelen alvás, az egészségtelen étkezés, a fehér fényben és zárt térben, digitális eszközök előtt végzett munka, a tanulás, az éjszakai műszak komoly rizikófaktort jelent. Ezek mind negatívan befolyásolják a testi és lelki egészségünket. A bioritmus szabálytalan működése olyan zavarok kialakulásáért lehet felelős, mint például a depresszió, bizonyos alvászavarok, szív- és érrendszeri rendellenességek, daganatos megbetegedések – tette hozzá.

A szakember elmondta, hogy a napfény hozzájárul az aktív, jókedvű nappalokhoz, és a nyugodt, pihentető alváshoz egyaránt. Minél több időt töltünk a szabadban, annál több szerotonin – ami az egyik legjelentősebb örömhormon – szabadul fel szervezetünkben, és éjjel annál több melatonint – alvásért felelős hormont – termelünk.

Betegségek is kialakulhatnak, ha nincs elegendő örömhormon és D-vitamin a szervezetünkben

Bánsági Elza elmondta, hogy az örömhormon hiányához számos betegség köthető. Ilyen például a migrén, a depresszió, idegi-, étkezési-, és szexuális zavarok. Szerencsére a szerotoninszintet könnyedén növelhetjük természetes módszerekkel, mint például a szabadban töltött idővel, vagy mozgásos aktivitással, illetve szerelmi együttléttel.

Ahogy már említettük, fontos szerepe van szervezetünkben a D-vitaminnak, amely az idegrendszer, a hormonrendszer és az immunrendszer működésére is hatással van.

– Ha a napfény áldásos hatásairól beszélgetünk, nem feledkezhetünk meg a D-vitaminról. Ez a vitamin egy hormonszerű anyag, mely napfény hatására keletkezik a bőrben, így télen mennyisége drámaian lecsökkenhet, sőt a megfelelő mennyiség biztosítása még a napsütéses hónapokban is komoly kihívást jelent, így egész évben érdemes figyelni a pótlására. Hatással van az idegrendszer, a hormonrendszer és az immunrendszer működésére is. Éppen ezért hiánya, daganatos betegségek, autoimmun betegségek, magas vérnyomás, vagy csontritkulás kialakulásáért is felelős lehet – mondta el a szakember.

– Mentális betegségek vonatkozásában is kiemelt szerep jut a D-vitaminnak, főként a szezonális, illetve a terápiákra rosszul reagáló depressziók kialakulásában lehet jelentős befolyása.

Agyunknak több területe is igen gazdag D-vitamin receptorokban. Többek között azok a képletek is, melyek a depresszióhoz kapcsolódnak. Elképzelhető tehát, hogy napfény hatására a pszichés egészségünket pozitívan befolyásoló változások állnak be.