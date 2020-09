A munkába visszatérő anyáknak is segítséget tudnak nyújtani

Ez az év senkinek sem könnyű. A sok nehézség, a félelem, a család menedzselése – sokaknál – az anyukának jelenti a legnagyobb kihívást. Ehhez igyekezett kapaszkodót nyújtani Czinkóczi-Dori Szilvia, a kecskeméti Család- és KarrierPONT szakmai vezetője a Széchenyivárosi Fiók­könyvtár baba-mama klubjában.

Hogyan oldjuk meg életünk bizonytalan helyzeteit? címmel tartotta meg Czinkóczi-Dori Szilvia interaktív előadását a közelmúltban. Szólt többek között a gyedről, gyesről való visszatérésről, a munkahely­váltásról. – A mai nők élete igen összetett: dolgoznak, gyermeket nevelnek, programokat menedzselnek, és sokszor az idős, beteg hozzátartozóikat is ápolják, segítik. Mindezt tetézhetik a munka világába való visszatérés, vagy a munkahelyváltás miatti nehézségek – mondta Czinkóczi-Dori Szilvia, majd a mindennapos álláskeresési tendenciákról való tapasztalatokat osztott meg.

– Irodánkban gyakran megfordulnak olyanok, akik állást keresnek, állást váltanának. A visszajelzések alapján elmondható: az álláspályázatok bírálata sokszor elhúzódik például a többkörös interjúk, valamint a késői visszajelzések miatt, illetve néha előfordul az is, hogy a pályázót nem értesítik arról, hogy más lett a nyertes. Ráadásul egy ember általában több helyre is pályázik egyszerre, attól függően, hogy milyen szakmában szeretne elhelyezkedni. A követhetőség érdekében azt ajánlom: az álláskereső vezessen egy táblázatot arról, hogy hova jelentkezett, ki a kapcsolattartó, mi a határidő, adtak-e már visszajelzést. Javaslom, hogy a pályázó mindig kérjen visszajelzést a kiválasztás eredményéről, illetve, hogy mikorra várható döntés a jelentkezéséről. Ha már túl hosszú idő eltelt a pályázat beadása óta, érdemes rákérdezni a kapcsolattartónál, hogy megtörtént-e már a kiválasztás, mikor érkezik meg az értesítés az eredményről – sorolta a szakember.

A Család- és KarrierPONT irodába sokan betérnek szakmai segítségért, a munkatársak több területen is tudnak segíteni. – Ügyfeleink között vannak kismamák is, akik szeretnének visszatérni a munka világába. Mivel ők akár több évig is otthon voltak gyermekükkel, gyermekeikkel, így kiestek a napi rutinból, a szakmai fortélyokból, megváltoznak a kompetenciáik. Nekik különösen ajánljuk, hogy vegyenek részt akár próbainterjún irodánkban. Eljátsszuk a szituációt, és rámutatunk az esetleges gyenge pontjaira, segítünk neki felkészülni az interjúra, visszarázódni a munka világába. Ügyfeleinkkel a későbbiekben is tartjuk a kapcsolatot, visszajárnak programjainkra, tanácsadásra – tette hozzá.

A kisgyermekes anyukák nem csak a munka terén találhatják magukat bizonytalan, nehéz helyzetben. Egy nagy család menedzselése kitesz napi nyolc-tíz órát. – A mai édesanyák logisztikusokként is funkcionálnak, az idővel kiválóan logisztikáznak. Munka mellett még takarítanak, főznek, gyermeket nevelnek, segítenek nekik tanulni, esetleg különórákra viszik őket. Számos családnál még az idős szülők támogatásából, ápolásából is kiveszik a részüket. Mindezek mellett szinte lehetetlen, hogy állandóan jókedvűek legyenek, fejlesszék magukat és a férjükkel el tudjanak tölteni minőségi időt. Ez, valljuk be, nem megy egyedül. Igenis merjenek segítséget kérni, nem szégyen! Nem szabad, hogy megszakadjanak, és csak az utolsó pillanatban forduljanak segítségért. Ez igaz már a gyerekágyas időszakra és a későbbiekre egyaránt. Ha a férj, a nagyszülő, család­tagok, barátok nem tudnak segíteni, külső segítséget is érdemes megfizetni – részletezte.

Az idei évben mindezt tetézte a karantén, az otthoni oktatás, sok családnál a fizetéscsökkentés, a munkahelyelvesztés. Az iroda a veszélyhelyzet alatt is adott online elérhető minőségi segítséget, lelki támogatást a hozzájuk fordulóknak.

– A kecskeméti Család- és KarrierPONT csapatával segítséget nyújtunk álláskeresésben, valamint jogi, pszichológiai, mentálhigiénés tanácsadásban. Igény esetén pedig saját vállalkozásuk elindítását szakmai tananyaggal, egyéni tanácsadással támogatjuk. A karantén alatt számos telefonhívást kaptam ügyfelektől, de akadt olyan is, akit én csörgettem meg, hogy minden rendben van-e náluk. A mai világban sokan elszigetelten élnek, ráadásul most, a járványhelyzet miatt, még a szomszédba se nagyon mertek átmenni. Az egyszülős családoknak normál élethelyzetben is nehezített dolguk van, ezt a tavaszi időszak csak fokozta, nekik kiemelt figyelmet szenteltünk az elmúlt időszakban. Fontosnak tartom a kapcsolattartás minden formáját, online vagy telefonon is jólesik az odafigyelés – hangsúlyozta Czinkóczi-Dori Szilvia.