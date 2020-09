A miniszter indította el a kadétképzést Halason

Honvédkadétképzés indult az új tanévtől a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Technikumban. A honvéd ágazati szakképzést Benkő Tibor honvédelmi miniszter indította el kedd délelőtt, a tanévnyitó ünnepségen. A miniszter, aki évtizedekkel ezelőtt ebben a városban kezdte pályafutását katonaként, azt mondta, jóleső érzéssel tölti el, hogy segítik azokat a fiatalokat, akik a honvédelem ügye iránt éreznek elhivatottságot.

Katonai informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltetői szakirányon tanulhatnak a fiatalok Halason a Honvéd Kadét Program keretében. Erről még januárban írt alá megállapodást az iskola vezetése, az önkormányzat és a Honvédelmi Minisztérium képviselője. Az első, több mint húszfős kadétosztályba járó diákok már a tanévnyitón is terepszínű gyakorlóruhában jelentek meg.

A koronavírus-járvány miatt csak a kilencedikes diákok, az osztályfőnökeik és a felsőbb éves osztályokból két-két fő vehetett részt az ünnepélyes tanévnyitón, ahol Benkő Tibor honvédelmi miniszter köszöntötte a diákokat.

– Amikor a fiatalok eldöntik, hogy hol szeretnének továbbtanulni, milyen irányban szeretnének szakmát, képesítést, képzettséget szerezni, akkor rendkívül fontos az, hogy alkalmazható tudásra tegyenek szert, legyen majd munkahelyük és valamilyen cél érdekében tanuljanak. A Magyar Honvédség jelenleg ezt az életpályát tudja nekik biztosítani – hangsúlyozta a honvédelmi tárca vezetője, aki mint fogalmazott: jóleső érzéssel indította el a kadétképzést Kiskunhalason, mert személyes kötődése is van a városhoz. Ötven évvel ezelőtt itt kezdte a pályáját katonaként, és számára rendkívül fontos, hogy most a Kiskunhalasi Szakképzési Centrumban elindulhatott a honvédelmi ágazati képzés, ezzel is segítve azokat a fiatalokat, akik a honvédelem ügye iránt éreznek elhivatottságot.

Benkő Tibor a hivatalos tanévnyitó ünnepséget követően az osztályteremben is beszélgetett a kadétképzésben részt vevő diákokkal. A miniszter utalt rá: az osztálynévsort elolvasva észrevette, hogy többüknek korábbról van családi kötődése a honvédséghez, néhányuk édesapjával együtt is szolgált a kiskunhalasi tüzérlaktanyában. A miniszter személyes életéről is beszélt a fiataloknak, elmondta, hogy ötven évvel ezelőtt szakmunkás pályára ment, mert érdekelte a technika, vonzották a műszaki dolgok. A hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején az akkori legkorszerűbb és legmodernebb technika a rakétatechnika volt. Később folyamatosan képezte magát.

– Önök most egy olyan szakirányon kezdik meg tanulmányaikat, amely rendkívül keresett ma is, de a jövőt illetően még inkább az lesz. A katonai informatika, a kibertechnika, a kiberhadműveletek világában rendkívül fontos szakterület. A Magyar Honvédség 2019-ben éppen ezért létrehozott egy kiberakadémiát is, ahol tanítják a katonákat a kibertérben történő műveletek kivédésére, felismerésére, illetve arra, hogyan kell ilyen helyzeteket kezelni – szólt a miniszter a fiatalokhoz, majd röviden beszélt a honvédelmi és haderőfejlesztési program végrehajtásáról is. Benkő Tibor arra emlékeztette a kadétokat, ha később is úgy döntenek, hogy katonák akarnak lenni, akkor arra készüljenek, hogy egy nagyon szép, de sok nehézséggel járó hivatást választanak.

– Sok lemondással, megpróbáltatással, kihívással jár majd, de ne feledjék, Magyarországon nincs még egy olyan hivatás, ahol az adott személy arra esküszik fel, hogyha kell, élete feláldozásával is szolgálja a nemzetét – fogalmazott a miniszter.