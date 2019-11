A mesemondás a nagyobb diákok számára is kihívás

A mese szeretete nem csak a kisgyermekekre igaz. Felső tagozatos diákok is örömmel vállalják a megmérettetést a mesemondó versenyeken. A Kertvárosi iskolások már nagy lelkesedéssel készülnek a Meseország próbatételére.

Közel három évtizede nagy siker övezi a Katona József Megyei Könyvtár Próbatétel Meseországban elnevezésű mesemondó megyei versenyét. Az elődöntőket az iskolák tartják meg, minden intézményből a legjobbak járulhatnak majd a Király és Királynő elé. A kecskeméti Kertvárosi Általános Iskolából az évek során már nagyon sok ügyes, talpraesett és elhivatott mesemondó mérette meg magát a rangos találkozón. Idén is több tehetség indul a próbatételre. A napokban velük beszélgettünk az órák után.

Az 5. osztályos Murai Regina nagy mesemondó, már óvodás kora óta eredményesen szerepel a különböző mesemondó versenyeken. Rengeteget olvas. – A mesemondás mindig is közel állt hozzám. Szeretem beleélni magam a szereplők bőrébe, főként azokat kedvelem, akik próbákat állnak ki. A mese tanulása több lépcsőből áll nálam. Először lerajzoltam a történetet, majd felmondtam a kutyámnak, Lunának, és végül magamnak a tükör előtt. Néhány éve bábos szakkörre is járok, s a bábozással tovább tudtam javítani a mesemondásomat. Még bátrabb lettem, az előadókészségem sokat fejlődött, élettel telibbé vált. Énekelek is, ami szintén csak előnyömre válik a mesemondás során. Amikor a közönség elé állok, sokkal kevésbé izgulok, a lámpalázam gyorsan elmúlik – jegyezte meg a diáklány.

Regina egyébként prózaírásban is jeleskedik. A Montázsmagazin országos novellaíró pályázatán kutyájáról, Csöpiről írt. Műve elnyerte a zsűri tetszését, és a 3. díj mellett írása a Szeretem az állatokat antológiába is bekerült, melyet az elmúlt hétvégén mutattak be. A Lotz János helyesírási és szövegértési országos verseny megyei fordulójának 1. helyezettje lett.

A 6. osztályos Danics Boglárka szintén rutinos versmondó, óvodás kora óta rendszeresen szerepel versenyeken. Tavaly második lett a városi fordulóban, és harmadik a megyeiben.

– A mesemondás csodálatos dolog. Elengedhetem magam, nincs szó szerint megkötve a szöveg, mint egy versnél, ha úgy adódik, lehet rögtönözni, átkölteni. Egyszerűen nem tudom megunni a mesemondást. A kedvenc szereplőim a próbatételen áteső bátor és vicces figurák – árulta el a fiatal tehetség, aki egyébként rengeteget és nagyon gyorsan olvas, a meséken túl a regényeket kedveli. Bár a versek is közel állnak hozzá, leginkább a kortárs költészetet részesíti előnyben. A Móricz prózamondó versenyen második lett.

A 6. osztályos Dorogi Tamás először vág neki a próbatételnek. – A mesemondás nagyszerű. Egyrészt tartalmat ad a szabadidőmnek, és nem unatkozom. Másrészt sok vicces történetet dolgoznak fel a mesék, éppen ezért a humoros témájúak a kedvenceim.

Legszívesebben a bolondos és vicces figurákat szeretem megszemélyesíteni a mesemondás során. Kiskoromban a testvérem mesélt nekem leginkább, amikor pedig megtanultam olvasni, már magamnak olvastam. Ráadásul a testvérem is nagy mesemondó, sok versenyen szerepelt eredményesen, így példaképemmé vált – mesélte Tamás, aki versmondásban már kiváló tehetségnek bizonyult.

Tavasszal a „Regősök húrján” vers- és prózamondó verseny regionális fordulójában aranyminősítést, az országos versenyen ezüstminősítést ért el. Tanárai szerint a mesemondásra mostanra érett meg, jól érti, és jól átérzi a mesék mondanivalóját.

Az 5. osztályos Nagy Dóra eddig már sok területen megmutatta tehetségét. Versmondásban a „Regősök húrján” vers- és prózamondó verseny regionális fordulójában tavasszal ezüstminősítést szerzett. Többek között együtt énekel Reginával. Egyéniben első lett a városi népdaléneklési versenyen, az országos Dunakanyar népművészeti versenyen ezüstminősítést szereztek a lányok, Szilvási Saroltával kiegészülve. Dóra és Regina a Báron Bábos Találkozón megyei első helyezést ért el csoportjával, az országos fordulón ezüstminősítést kaptak. Most újabb közös nevezőt találtak, a mesét. Dóra először indul mesemondásban. – A kisöcsém sikereit látva döntöttem úgy, hogy én is próbát teszek mesemondásban. A kedvenc meséim a tündérmesék és a csalimesék. A felkészülésben a sport is segít, ami a koncentrációmat erősíti. Úgy érzem, egyre jobb vagyok – mondta büszkén a diáklány.

Az ötödikes diáklányok felkészítését Kulcsár Marianna, a hatodikos diákokét Cser Gabriella tanárnő segíti.