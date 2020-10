A mélykúti templomdombon álló júdásfa lett az év fája 2020-ban

Az Ökotárs Alapítvány idén is meghirdette az Év Fája versenyt, melyre 38 fát neveztek be az ország különböző pontjairól. A verseny eredményhirdetését csütörtök délután online közvetítették, az adásba több helyszínről, többek között a Mélykúti Fenyő Miksa Könyvtárból is bejelentkeztek. Idén az 1760-70-es években ültetett mélykúti júdásfa nyerte el az év fája díjat 5091 szavazattal. A győztes fa képviseli Magyarországot az Év Európai Fája megmérettetésen.

Az Ökotárs Alapítvány az Év Fája versennyel a környezetünkben élő fákra, a természet fontosságára, mindennapi életünkben betöltött szerepére igyekszik felhívni a figyelmet. A versenybe bárki nevezhetett az adott fával kapcsolatos történet kíséretében, mellyel kifejezte, hogy az adott fa miért fontos az őt nevező közösségnek. A fa kora, szépsége és mérete nem volt fontos, előnyt jelentett azonban, ha őshonos, közterületen áll, vagy a története egy környezetvédelmi ügyhöz kapcsolódik. A zsűri 10 fát juttatott a döntőbe, melyek közül közönségszavazáson dőlt el, közülük melyik kapja az Év Fája elismerést. Az év fája a közönség szavazatai alapján 2020-ban a mélykúti templom dombon álló júdásfa lett. A legenda szerint, mely a néphitből ered, a júdásfa virágai Krisztus Urunk vérét szimbolizálják, a lapos magvak pedig a júdáspénzre utalnak – olvasható a versenyre beküldött leírásból. A győztes fa képviseli Magyarországot az Év Európai Fája megmérettetésen. Két különdíjat is átadtak. A Hős Fa címet a balatonszemesi Bagolyvári Promenád gesztenyefasor nyerte, az Országos Erdészeti Egyesület különdíját pedig a debreceni Déri téri kocsányos tölgy kapta. Borítóképünk az Év Fája, a mélykúti júdásfa!