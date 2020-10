A megyei iparkamarát továbbra is Gaál József vezeti

A következő négy évben is Gaál József, a kecskeméti Szimikron Kft. cégvezetője látja el a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BKMKIK) elnöki tisztségét.

Csütörtökön tartottak tisztújítást a szervezet kecskeméti székházában, ahol az 56 küldött egyöntetűen támogatta a jelölt megválasztását. A tisztújítás keretében megválasztották a szervezet öt alelnökét is. A BKMKIK általános alelnöke Kurdi Viktor, a BÁCSVÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatója lett újabb négy éves ciklusra. Az ipari tagozat alelnöke a szintén korábbi alelnök, Sziráki Szilárd, aki a kalocsai Budamobil-Cargo Kft. cégvezetője. A kereskedelmi tagozat alelnöke Slonszki Attila, a kecskeméti Plan Zrt. ügyvezető igazgatója is újabb négy évre kapott bizalmat, akárcsak Tasi László kisvállalkozó, aki a kézműves tagozatot vezetheti. Az elnökségben az oktatási alelnöki posztra új személyt választottak a küldöttek. A jánoshalmi Renner Bt. műszaki igazgatója, dr. Renner Tamás látja el 2024 őszéig a posztot. A tisztújítón a kamara egyéb bizottságaiba és az országos kamarába is megválasztották a küldötteket.

Gaál József, aki húsz éve elnöke a kamarának, hírportálunknak elmondta: az évezred fordulón az volt a kérdés, hogyan is kell a kamarának működnie, mivel megszűnt a kötelező tagsági rendszer. – Szinte a padlóról kellett a szervezetet felépíteni. Ez jól sikerült. Most a gazdaságban tapasztalható óriási kihívásra kell választ találni. Az elmúlt évtizedben felgyorsult a fejlődés, kialakult egy jelentős munkaerőhiány, amely együtt járt a költségek növekedésével. A hatékonyság a termelékenység növelésével egyéb módon kellett a cégeknek erre válaszolniuk. Fél éve pedig a vírusjárvány és a nyomában járó gazdasági válság okoz megoldásokra váró gondokat. A kamara a maga eszközeivel, lobbi tevékenységével segít a problémákat orvosolni – mondta megválasztott elnök.