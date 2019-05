A megjelent szúnyogfaj szívférget terjeszt

A napokban ért véget a városi oltási időszak, amikor a helyi állatorvosok rendelőn kívül, adott helyszíneken várták a kutyásokat, az évente kötelező, veszettség elleni oltás beadására.

Az úgynevezett összevezetéses oltás gyakorlatát egyébként semmi nem indokolja, azon kívül, hogy a gazdák ezt szokták meg: a szakemberek rendelőkben, helyszíni kiszállással is végzik, ugyanannyiért.

Az injekción kívül fontos lehet: megjelent egy szúnyogfaj, amely szívférget terjeszt – emberre is veszélyes. – Évről évre csökken a szervezett, veszettség elleni eboltások és az oda hordott ebek száma, miközben az átoltottság változatlan, tehát nagyjából ugyanannyi kutyát oltatnak be a gazdák, csak éppen elszórt időintervallumokban – tudtuk meg dr. Török Lajostól. Az állatorvos megjegyezte: az összevezetéses oltás „nem EU-konform”, így engedélyköteles, vagyis mindig jó előre be kell jelenteniük a hatóságoknak. Ezt csak a rutint követő gazdák kedvéért vállalják, mert amúgy egész évben oltanak.

Az összevezetéses oltáson beadott injekció – a közhiedelemmel ellentétben – nem olcsóbb: 4500 forintot kell fizetni érte, pontosan ugyanannyit, mint az állatorvosi rendelőben. A szakember hozzátette: ha külső helyszínre, akár környező falvakba hívják őket, akkor kiszállási díjjal is számolni kell, de ezt – a kiemelt május-júniusi időszakra való tekintettel – csökkentett áron, egységes ezer forintban állapítják meg.

Dr. Török elárulta: annak ellenére, hogy a veszettség hazánkban „teljesen felszámolt” betegségnek tekinthető, indokolt védekezni ellene, mivel a környező országokban előfordul, és például a veszett rókák több száz kilométert vándorolhatnak, így esélyes, hogy találkoznak háziállatokkal. Néhány éve épp’ Ordasnál bukkant fel egy, ami jó eséllyel Szerbiából jutott el idáig, emlékeztetett. Az állatorvos a szívférget terjesztő szúnyogok megjelenésére is figyelmeztetett, mivel az utóbbi időben a szokottnál több ilyen esetet látott. Kutyák, macskák számára életveszélyes, viszont kezelhető – ezeket a tüneteket kell figyelni: bágyadtság, kondícióromlás, légszomj, hasvízkór. Jó hír, hogy a féreg az állatból nem jut át a gazdára, rossz hír viszont, hogy a szúnyog embert is megfertőzhet.