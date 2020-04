A megbecsülés számít a legfőbb értéknek

Kapás Zoltánné idén januárban vette át az izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetését. Pályafutásáról, tanári hitvallásáról és igazgatóként megvalósítandó terveiről beszélgettünk vele.

– Mióta pedagógus és milyen szakmai életutat járt be igazgatóvá válásáig?

– Pályámat 1991-ben kezdtem az izsáki általános iskolában magyar–történelem szakos tanárként. Kezdetben történelmet, majd később mindkét tantárgyamat tanítottam, s az osztályfőnöki tevékenység is folyamatosan része volt a munkámnak. Az osztályfőnökség mellett több mint húsz éven át munkaközösség-vezetőként irányítottam a kollégák egy részét, aktívan bekapcsolódtam a pályázatok írásába, lebonyolításába. A szakmai megújulást, a folyamatos képzést nagyon fontosnak tartom a pedagógusi pályán. Így másoddiplomát szereztem közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga területen, elvégeztem a magyar tantárgyhoz kapcsolódó szaktanácsadói képzést. A pedagógusélet­pálya-modell bevezetése óta a tanítás mellett mesterpedagógusként végzem a szaktanácsadói tevékenységet.

– Hogyan fogalmazná meg tanári hitvallását?

– Legfontosabb célomnak tekintem, hogy a gyermekek személyiségének megismerésével minél több értéket, egyediséget, tehetséget fedezzek fel bennük, s ezt segítsem kibontakoztatni, megerősíteni. Azt gondolom, hogy minden gyermek értékes, különleges valamiben, csak ezt sokszor ők maguk sem érzik, fedezik fel. Mai világunkban gyakran van szükség arra, hogy pozitív visszajelzéssel a gyermekek önbizalmát erősítsük, helyes irányba tereljük őket.

– Január óta az iskola igazgatója. Hogyan értékeli az azóta eltelt időt és az ön előtt álló feladatokat?

– Az elmúlt rövid, de annál mozgalmasabb időszak a változások jegyében telt. Az igazgatói tevékenységem a félév zárásával, személyi változások megszervezésével kezdődött. Mire egy kicsit nyugodtabb időszak következett volna, sor került a járványügyi helyzet miatt a digitális oktatás bevezetésére, amely folyamatos és teljesen új feladatokat jelent. Azt gondolom, hogy a kollégák segítségével, a támogató tantestülettel ezeket a feladatokat jól sikerült megoldanunk, s remélhetőleg a következőkkel is hasonlóképpen megbirkózunk.

– Hogyan birkóznak meg a digitális oktatás kihívásaival?

– A távoktatás megszervezése, a digitális tanrendre való átállás megoldása nem egyszerű feladat, de a lelkes és aktív nevelőtestülettel sikerült megtalálnunk azokat a fórumokat, amelyek segítségével elérjük a tanulókat és a szülőket online módon. Ehhez különböző platformokat használunk, attól függően, kit hogyan tudunk elérni. Az internettel nem rendelkező családokkal is sikeresen kiépítettük a kapcsolatot. Az oktatás most már folyamatosan zajlik, a tanulók aktívan részt vesznek az oktatásban, érkeznek a visszaküldött anyagok, készítik az online feladatokat, írják a teszteket, dolgozatokat. Természetesen vannak zökkenők, megoldásra váró problémák, de a kihívások azért vannak, hogy megoldjuk azokat. Mindennek hatékony, eredményes működéséhez szükség van a pedagógus, a tanuló és szülő szoros együttműködésére. Látom, hallom és tudom, hogy a szülők számára nagy kihívást jelent mindez. Pedagógus kollégáim segítőkészen állnak a szülők rendelkezésére, igyekeznek hathatós támogatást nyújtani nekik, amellett, hogy köztük többen saját gyermeküknek is segítenek az otthoni tanulásban.

– Milyen célokkal, koncepció­val vette át az iskola vezetését?

– A pályázatomban kiemelt célként szerepel a környezettudatos magatartásra nevelés erősítése, az Ökoiskola cím elnyerése, és az ehhez a kapcsolódó programok szervezése. Igyekszünk megismertetni a tanulókkal a város határában lévő Kolon-tó természeti kincseit. A településünkön sok a hátrányos helyzetű tanuló. Az őket segítő tevékenységek eddig is kiemelt szerepet kaptak a nevelés-oktatás területén. Az idei tanévben elkezdett, s az egész tantestület részvételével szervezett módszertani továbbképzésünk is ezt a célt szolgálja. Ennek a Komplex Alapprogramnak a bevezetése, hasznosítása remélhetőleg a korai iskolaelhagyás, a lemorzsolódás csökkentését eredményezi. Harmadik fontos célként jelöltem meg a digitális módszerek minél szélesebb körű alkalmazását a tanítási gyakorlatban. Ezt apró lépésekkel, fokozatosan terveztem megvalósítani. Az élet azonban felülírta terveimet, és egyik pillanatról a másikra kellett megoldani a távoktatás bevezetését, a pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztését. A digitális oktatásban most szerzett tapasztalatok a következő években is jól hasznosítható tudást jelentenek majd a tanári munkában.