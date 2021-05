A MÁV-Volán-csoport járatai a pünkösdi hosszú hétvégéhez igazodnak

A MÁV-Volán-csoporthoz tartozó közlekedési társaságok – MÁV-START, Volánbusz, MÁV-HÉV – a pünkösdi ünnepekhez igazították a járatok közlekedési rendjét. A pünkösdi ünnepi forgalom ideje alatt a vonatok május 23-án az ünnepi, május 24-én pünkösdhétfőn a vasárnapi, május 25-én már a munkanapi menetrend szerint közlekednek.

Az átoltottság előrehaladásával, illetve a járványügyi korlátozások enyhítésével, feloldásával valószínűsíthető, hogy a belföldi turizmus és az ezzel járó utazási igény magas lesz a hosszúhétvégén, emiatt érdemes elővételben, akár napokkal korábban megváltani a menetjegyeket. Vasúti jegyváltáshoz az utasok 5 százalékos kedvezménnyel használhatják az automatákat, és 10 százalékos kedvezménnyel vehetik igénybe az online jegyvásárlást a megújult Elvirán vagy a MÁV applikációban is. A webes felület és az applikáció már közös felhasználói fiókkal használható. Az önkiszolgáló csatornákon történő jegyvásárlás nem jár személyes érintkezéssel, az ilyen módon történő jegyvásárlással az utasok csökkenthetik a fertőzés kockázatát. A megújult Elvirán már figyelhető az adott vonat helyjegyfoglaltsága, így az utasok választhatnak megfelelő, helyjegyfoglalással közlekedő (InterCity, railjet) vonatokat – írja a mavcsoport.hu.

A gyermekek, családosok, tanulók, diák- és felnőtt csoportok, nyugdíjasok is élhetnek a szokásos kedvezményrendszerrel. A már nem tanuló 26 éven aluliak a 33 százalékos hétvégi kedvezményt május 21-én 10 órától 24-én éjfélig vehetik igénybe.

A hosszú hétvégén utazóknak már több eljutási lehetőséget biztosít a vasúttársaság. Május 17-én a nyári menetrend kezdetéig, június 19-ig már előszezoni menetrend szerint, sűrűbben közlekednek a vonatok Budapest és a Balaton között, InterCity kocsik is járnak, valamint a déli parton étkezőkocsi és új 1. osztályú szolgáltatás teszi teljesebbé a komfortot. A Balaton északi partján a vasúti közlekedés május 30-ig szünetel, Székesfehérvár és Balatonfüred között pótlóbusz szállítja az utasokat a villamosítás miatt. Az előszezon további részében, május 31-től már nem kell átszállni, közvetlen vonatok közlekednek majd Budapesttől Tapolcáig. Ezekről a MÁV-Volán-csoport honlapján olvashatók részletes információkat.

Szombattól pünkösdhétfőig, a 80-as évek hangulatát bemutató retró InterCity-szerelvénnyel is lehet utazni Budapest és Keszthely között, erről is a vasúttársaság honlapján tájékozódhatnak az utasok.

A hosszú hétvégén várhatóan sokan indulnak útra a kerékpárral a népszerű turisztikai célpontokhoz.A Tisza-tóhoz a könnyebb eljutás érdekében május 22-től, pünkösdtől a nyár végéig naponta – nagy befogadóképességű kerékpárszállító kocsival – Tisza-tó expresszvonat jár közvetlenül Budapestről Gödöllőn, Füzesabonyon és Poroszlón át Tiszafüredre. A MÁV-START – kifejezetten a kerékpárosok számára – május 22-től G30 jelzéssel plusz vonatot indít a hétvégi napokon a Déli pályaudvarról Székesfehérvárra. A Balatonhoz pedig a Déli->Parti sebesvonatokat érdemes igénybe venni, mert ezeken legalább 8 kerékpárhely áll rendelkezésre, de hétvégeken nagy befogadóképességű (32-36 kerékpár szállítására alkalmas) kocsival kétóránként közlekednek az előszezontól.

A kerékpárral utazók tájékozódásban is segítséget nyújt a honlapján a vasúttársaság.

A Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is változik

Május 21-én a hét utolsó munkanapján és iskolai előadási napján, május 22-én szabadnapon, pünkösdvasárnap munkaszüneti napon, pünkösdhétfőn a hét első munkanapját és iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napon, május 25-én, kedden a hét első munkanapján és iskolai előadási napján érvényes menetrend szerint közlekednek a Volánbusz járművei. A bevásárlóközpontok május 23-24-i zárva tartása miatt egyes járatok menetrendje módosul. A részletek és az ünnepi menetrenddel kapcsolatos további tájékoztatás ITT érhető el.

A Volánbusz kéri utasait, hogy helyközi utazásukat lehetőség szerint előre tervezzék meg a menetrendek.hu oldalon. Május 1-jétől ismét lehet jegyet vásárolni az autóbusz-vezetőktől, visszaállt a fedélzeti jegyértékesítés és az első ajtós felszállási rend, a társaság azonban arra kéri utasait, hogy a zsúfoltság elkerülése érdekében lehetőség szerint elektronikusan, illetve elővételben váltsák meg jegyüket, bérletüket.

A MÁV–Volán-csoport összehangolt, egységes működésének köszönhetően egyre több lehetőség áll rendelkezésre a jegyek és bérletek sorban állás nélküli, elektronikus úton történő megváltására. Az autóbuszjegyek és -bérletek továbbra is megvásárolhatók a Volánbusz pénztáraiban, jegykiadó automatáiban, partnereinknél valamint a Közlekedési Mobiljegy alkalmazásban és társalkalmazásaiban, egyes települések helyi díjtermékei pedig a MÁV mobilalkalmazásban és a vasútállomások jegypénztáraiban is elérhetők. A MÁV-START pénztáraiban megválthatók a helyközi övezetes autóbuszbérletek, valamint a helyközi övezetes jegyek is 120 km-ig, országszerte közel 300 helyszínen. Az állami tulajdonú közlekedési társaságok folyamatosan dolgoznak további értékesítési csatornák bevonásán.

A MÁV-HÉV járatok pünkösdhétfőn is a munkaszüneti napi menetrend szerint közlekednek

A hévek menetrendje a bkk.hu/menetrendek oldalon található meg, az utazás dátumának és időpontjának megadásával pedig a BKK FUTÁR utazástervezőben (futar.bkk.hu) is lekérdezhető.

A közlekedési társaságok továbbra is kérik az utasokat, tartsák be a közegészségügyi előírásokat. Az állomások, megállók területén, illetve a járműveken továbbra is kötelező az utazás teljes időtartama alatt az orrot és szájat eltakaró maszk viselése. Akik nem viselnek maszkot, kizárhatók az utazásból és 8000 forint pótdíj fizetésére kötelezhetők.

