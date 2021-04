Több hónap után újra személyesen is találkozhatnak a fiatal citerás tehetségek. A Mátyás Király Citerazenekar tagjai az online oktatás alatt is tanultak, de az élő gyakorlás hatékonysága pótolhatatlan.

Tavaly novemberben tarthatott utoljára személyes jelenléttel próbákat a Mátyás Király Citerazenekar, azóta a fiatalok csak a digitális térben fejleszthették zenei tehetségüket.

– Mindenki nagyon várja már, hogy jövő héten újra megkezdődjenek a próbák, az egészségügyi előírásokat betartva – árulta el Sulczné dr. Bükki Éva, aki férjével, Sulcz Ferenccel közösen vezeti 2009 óta a zenekart.

– Az online órákon tudtunk haladni, de ez azért össze sem hasonlítható a személyes órákkal. Nagyon sokat köszönhetünk a szülőknek, akik végig kitartottak, közösen tartottuk a lelket a gyerekekben, hogy ne veszítsenek a motivációjukból. Az új dalcsokrokat gyakoroltuk mindenkivel, ugyanis készülünk a negyedik CD-nk felvételére – tette hozzá.

Az elmúlt hónapok sem teltek eseménytelenül, kiváló eredményeket értek el. Még november elején a fővárosban megrendezett Vass Lajos népzenei versenyen négy kategóriában szerepeltek eredményesen. A csapat legidősebb tagjai­ból álló Mátyás Király Citerazenekar élőben lépett színpadra, a nyomdokaikon haladó Corvin Mátyás Citerazenekar és a Tökmag csoport egy meglévő videóval nevezett be. Szólóban pedig Ormai Réka képviselte a zenekart. Az ott elért eredményeik alapján a döntőbe jutottak, mely a tervek szerint most lett volna tavasszal, de őszre halasztották.

A Sulcz házaspár kimagasló munkáját is elismerték. A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége idén januárban KÓTA-díjat adományozott népzenei kategóriában Sulczné dr. Bükki Évának és Sulcz Ferencnek, a Mátyás Király Citerazenekar alapítóinak. Az országos elismerést a kiemelkedő eredménnyel végzett művészi munkájukért és a közösségért tett áldozatos tevékenységükért ítélték meg számukra.

Legutóbb pedig a zenekar tagja, Kiss Levente furulyás Aranypáva nagydíjat nyert a KÓTA Aranypáva népzenei gála minősítőjén.

A zenekar a közelmúltban a hangszerparkját is bővíthette a Csoóri Sándor-pályázatnak köszönhetően. Egy zenekari prímtamburát és egy tekerőlantot vásároltak, és hamarosan a repertoár egy Esz hangolású klarinéttel gazdagodhat. Mindezek mellett a pályázati pénzből laptopot is vásároltak, mely az online oktatás fontos eszközévé vált. Nem utolsó­sorban pedig a fiúk fellépőruháit újították meg.

– Az alapítástól velünk játszó Gyurkó Alexandra másodhangszere lett a tambura, így az új zenei eszközt ő kapta meg. Egy vajdasági tamburástól tanul online. Barátja, Kasza Dániel, aki néhány éve csatlakozott zenekarunkhoz, pedig a tekerőlantot választotta másodhangszerének. A most vásárolt tekerőlanton ő tanul játszani, elsősorban könyvek és videók segítségével. Sőt nemcsak játszik rajta, de saját maga festett rá népi motívumokat is. E téren is nagyon tehetséges, a festéséhez ihletet Bársony Mihály tekerős és hangszerkészítő tulipános motívumaiból merített. Nagyon szép lett – jegyezte meg Bükki Éva.

A zene nagyon sok örömet ad a gyerekeknek. Jó példa erre a citerazenekar is. Sok alapítótag kisiskolásként kezdett a Sulcz házaspárnál, most pedig fiatal felnőttként, egyetemistaként is visszajár zenélni. Emellett sok-sok barátság is született az évek alatt. Gyurkó Alexandra pedig olyan odaadással és szeretettel játszik, hogy barátja is kedves kapott hozzá, évekkel ezelőtt csatlakozott a zenekarhoz. A fiatal pár nemcsak a próbákon, hanem otthon is sokat zenél együtt.

– Vannak terveink a következő hetekre, hónapokra. Ahogyan arra már utaltam, az online órákon gyakorolt dalokból áll majd össze a negyedik CD-nk, melyet a tervek szerint július elején vennénk fel. Másik nagy reményünk, hogy augusztus végén, szeptember elején részt vehetünk személyesen is Angliában, a székely–magyar ihletésű GóbéFest összművészeti fesztiválon, melyre továbbra is érvényes a meghívásunk. Sajnos tavaly csak online valósulhatott meg a nagy múltú népzenei rendezvény, de a szervezők nagy esélyt látnak arra, hogy ezen a nyáron újra személyesen is színpadra léphetünk. S ha minden jól megy, augusztus elején még az örkényi Csutorás táborba is eljuthatunk minden korcsoporttal – összegezte terveiket a zenekar vezetője.