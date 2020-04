A Margaréta Otthon dolgozóinak eddig beérkezett eredményei negatívak

Vasárnap délelőtt még nem volt meg az összes idősotthoni dolgozó koronavírus-tesztjének eredménye Kecskeméten, de az ESZII vezetője csak negatívról tudott. Dr. Pataki Mariann arról is beszélt, milyen lehet majd az idei anyák napja az otthonokban.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, pénteken koronavírus tesztet végeztek a kecskeméti önkormányzati fenntartású idősotthonok összesen közel 120 dolgozójánál az önkormányzat finanszírozásából.

Dr. Pataki Mariann, a fenntartó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága vezetője szerkesztőségünknek elmondta: sem a lakók, sem a dolgozók között nem volt olyan személy, akinél bármilyen, a vírus által okozott jellemző tünet jelentkezett volna, de a biztonság kedvéért elvégezték a tesztet. Teljes körű eredmény várhatóan hétfőre lesz, a vasárnap délelőtt 10 óráig beérkezett eredmények, amelyekről a vezetőnek tudomása van, mind negatívak voltak.

Az orvosi ellátásra vonatkozó kérdésünkre dr. Pataki Mariann elmondta: az otthon háziorvosa hétköznapokon minden nap jár a lakókhoz, ezen felül bármely nap bármely napszakában elérhető és bemegy, ha szükséges. Eddig nem jelentkezett nagyobb igény a megszokotthoz képest – jelentette ki.

A lakóknak természetesen biztosítják a kapcsolattartás lehetőségét hozzátartozóikkal. Dr. Pataki Marianntól megtudtuk, külön készülnek az anyák napjára. – Az anyák napja kiemelten fontos esemény az érzelmi oldala miatt. Ennek alkalmából minden osztályra beszereztünk okostelefont mobil internet lehetőséggel, ami képi megjelenítést is lehetővé tesz, és szeretnénk kipróbálni – mert ilyen nálunk még nem volt –, hogy a hozzátartozók videó beszélgetésekkel köszönthessék lakóinkat. Ez a későbbiekben is jó lehetőség lehet. Remélem, hogy ezzel is enyhíthetjük a családtagokkal, rokonokkal való személyes kapcsolattartás hiánya miatti lelki terhet – mondta az ESZII vezetője.

Végeztek a fertőtlenítéssel A héten három napon keresztül fertőtlenítették a kecskeméti Margaréta Otthont az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred állományába tartozó katonák. Ahol hidegburkolatok vannak, például csempe, járólap, ott klór alapú, a lakóterekben – a bent lakó idősek egészségének és értékeik védelme érdekében – alkohol alapú mentesítő anyagot használtak, ezt követően mintegy 30 perces szellőztetésre volt szükség, és a lakók visszatérhettek lakrészeikbe. Dr. Pataki Mariann kiemelte: a fertőtlenítésre is megelőző jelleggel került sor.

