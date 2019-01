A malom felújítását nem kívánják feladni

Összeért két felsőszentiváni nagyberuházás. Az egyiket pár nap múlva adják át hivatalosan, a másiknál viszont a tervezettnél több hónappal később, a napokban kezdhették el keresni a kivitelezőt. Az építőipari árak drasztikus emelkedése azonban már éreztette hatását, a szélmalom újjáépítésére kért ajánlatoknál már ezzel is kalkuláltak.

Másfél éve a falunap egyik fontos eseménye volt a malom újjáépítését célzó projekt ünnepélyes megkezdése. Erre a célra több mint 200 millió forint EU-s támogatást nyert el a település a megyei önkormányzat által felügyelt, az önkormányzati fejlesztésekre szánt ún. TOP-os keretből. Ez kiugróan nagy összegű támogatás volt ebben a körben. Egy éve azt remélték, hogy tavasszal kiírhatják a kivitelezés közbeszerzési pályázatát. Erre csak most kerül sor. – Mindenképpen megcsináljuk a malmot, el fog készülni. Tavasszal lesz az első kapavágás és 2020. február végén van a kivitelezés határideje, de jobb lenne előbb végezni a munkával – fogalmazott érdeklődésünkre Vörös Szilárd polgármester. Hozzátette: jó pár hónapot csúszott a projekt, de túljutottak egy bonyolult, sokrétű problémákat hozó időszakon, közben ingatlant vásároltak, telekalakítás és -egyesítés, illetve egyéb háttérmunkák folytak.

– Borzasztó mennyiségű tervdokumentáció készült, nem túlzás, hogy egy gépkocsi csomagtartóját meg lehetne tölteni velük. A közbeszerzéshez nemcsak építési engedély, hanem kiviteli terv is kellett, ráadásul gépészetre, villamosságra, érintés- és villámvédelemre, épületgépészetre egyaránt. Ezek részletességéről elég annyit mondani, hogy a konnektorok típusát és darabszámát is meg kellett határozni – árulta el a település vezetője. Nem gyorsította meg az előkészülteket az sem, hogy 2015-ös számokkal kezdtek tervezni a pályázat előkészítésekor, most pedig 2019-es munkára várnak ajánlatokat. Közben jelentősen változtak az árak, ezért az irányító hatóság és kiíró közreműködésével át kellett csoportosítaniuk összegeket a projekt egyéb részeiről az építkezésre.

Ebből adódóan a műszaki tartalom is változott az eszközbeszerzéseknél. Lesznek olyan elemek, melyeket majd saját kivitelezésben vagy egyéb módon, később oldanak meg. Így 26 millióval nőhetett a kivitelezésre szánt keret, ettől azt remélik, hogy eredményesen zárul a közbeszerzés. A korábbi tervektől eltérően a malom bemutató működését a balesetveszély miatt nem engedélyezik a hatóságok, ezt egy maketten lehet majd megtekinteni, illetve interaktív elemekkel teszik korszerűvé a látványosságot.

A 24 millió forint támogatást élvező mini bölcsődénél már az ünnepélyes és a tényleges megnyitás előtti napoknál tartanak. Január 25-én adják át a régi védőnői lakásból kialakított intézményt. A falu központjában évek óta üresen álló ingatlan újrahasznosításával 7 bölcsődésnek biztosíthatnak helyet, ezt a létszámot 20 százalékkal haladhatják meg. – Bölcsőde esetén a tört számok is létezhetnek, mert a ténylegesen beíratott napokat számolják a statisztikánál. Az is fontos, hogy 3,5 munkahelyet is teremtettünk, a vezető kivételével közfoglalkoztatottakról van szó, akiket gondozói, dajka- és takarítói feladatra képezünk. A támogatás mellé munkát is tettünk, eszközvásárlásra pedig félmillió forintot, tavasszal pedig saját forrásból játszóudvart alakítunk ki – mondta el Vörös Szilárd.

Édesburgonyát is termelnek

Felsőszentivánon mintegy felére csökken az önkormányzati közfoglalkoztatottak száma. Ezt eredményezi a munkaerőpiac mozgása, így a jövőben 60 fő jut ilyen módon munkához és jövedelemhez, korábban ez a létszám 118 volt. Az 1900 lakosú településen az előző esztendő a batáta éve volt, a közfoglalkoztatottak jóvoltából másfél millió forintot meghaladó bevételt produkáltak édesburgonyából, ezért a jövőben is el kívánják látni a környék fogyasztóit.