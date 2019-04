A majsai tájházban átadták a helyi értékek terét

Sokadik megújulását ünnepelte szombaton a kiskunmajsai tájház.

Az egykori kenyérsütőházat 1982-ben vásárolta meg a helytörténeti gyűjteményt is létrehozó Jonathán Termelőszövetkezet. Az elmúlt 37 év során többször is felújításra szorult a háromosztatú, szabadkéményes ház. Az újra látogatható tájházat jelenleg a Konecsni György Művelődési Központ működteti. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően most felavatták a helyi értékeket bemutató teret. A tájház udvara is megszépült, ahol egy konyhakeretet is kialakítottak, melynek gondozását a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola alsó tagozatosai vállalták.

Az átadó ünnepségen Rávai Mónika, a város alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket. Beszéde során idézte Kozma Huba, a helytörténeti gyűjtemény első igazgatójának cikkét is, ami tájház megvásárlása után, 1982 nyarán jelent meg a Petőfi Népében.

„Kiskunmajsa mindinkább az értékeit egyre jobban becsülő, eredményeit büszkén felmutató településeink sorába tartozik” – írta anno a szerző.

Rávai Mónika is úgy vélekedett: „A jövőjét ennek a háznak az jelentheti, ha élet zengi be, mint az iskolát Ady-versében. Mert ezeknek a munkáknak, amiket itt elvégeztek, akkor lesz igazi értékük, ha rendszeresen lesznek programok, rendhagyó történelem órák, múltidézések, kézműves foglalkozások, melyek révén megismerhetik a fiatalabbak eleink életét, mindazt, amire ma is büszkék lehetnek az itt élők.”

Az avatót ének- és táncbemutatók, valamint kézműves foglalkozások is színesítették. A közönség kemencés finomságokat is kóstolhatott, miközben a Csergő Banda muzsikáját is hallgathatták.