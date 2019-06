A magyar történelem egyik legtragikusabb eseményére emlékeztek (galéria)

Rendhagyó helyszínen emlékeztek a magyar történelem egyik legtragikusabb eseményére, a Trianoni békediktátum 99. évfordulójára Kiskunfélegyházán. Ezúttal a Móra Ferenc Gimnázium Emlékparkjában gyűltek össze a megemlékezők, akiket Csányi József polgármester köszöntött.

– Trianonra sokféleképpen lehet emlékezni. Lehet a keserűség, a fájdalom hangján. Lehet a gyűlölet hangján. Lehet a bele nem nyugvás hangján. Csak egyféleképpen nem szabad Trianonra emlékezni, a cinikus közömbösség hangján – idézte beszédében Juhász Istvánt, Félegyháza díszpolgárát, aki ezeket a mondatokat 10 évvel ezelőtt a gimnázium falán elhelyezett Trianoni emléktábla avatóján mondta. Ezért is örvendetes, hogy tíz év után ezen a helyen gyűltünk ma össze. Ez az emlékpark mintegy tizenhat történelmi eseményt elevenít meg. A dicsőséges elődök tiszteletére, valamint a magyarságot méltatlan és igazságtalan események emlékére állított műtárgyak azt az örök érvényű üzenetet hordozzák magukban, hogy összefogással, teremtő erejű szellemiséggel és tettrekészséggel a magyarság mindig túlélésre, fejlődésre és sikerekre képes – fogalmazott a városvezető. Ezt követően dr. Ónodi Izabella, a művelődési és szociális bizottság elnöke mondott megemlékező beszédet. – Ma a nemzeti összetartozás napján visszagondolunk arra a pillanatra, amikor a határon túli magyar testvéreinknél megállt az idő. Addigi életük egycsapásra megváltozott. Jól ismert hivatalnokaik, csendőreik, bíráik, tanítóik helyét egyik napról a másikra idegen emberek foglalták el, akik idegen nyelven beszéltek, idegenül gondolkodtak és saját hazájában idegennek tartották a magyart. Egy jelképes időkapszula ez a kiszolgáltatott helyzet. Olyan múltat őrzi magában, amely nem folytatódott azóta sem, hanem megállt 1920. június 4-én. Az én szememben azok a határon túli magyarok, akik generációk óta súlyos küzdelmek árán őrzik és védik a felbecsülhetetlen szellemi hagyatékot Trianon önkéntelen időkapszuláján igazi hősök. Sokszor minden ellenük dolgozott, de a legnagyobb történelmi viharban is átadták ezt a szellemi és lelki stafétát – hangsúlyozta dr. Ónodi Izabella. A 21. század esélyek sokaságát tartogatja, hogy kettévált múltunk szellemileg, érzelmileg és történelmileg is újra találkozzon, Európa védőszárnyai alatt közös úttá forrjon össze – tette hozzá a bizottsági elnök.

A megemlékezés a Dózsa György Általános Iskola 7. osztályos tanulóinak műsorával folytatódott és koszorúzással zárult.