A lótartással ismerkedhettek meg az izsáki diákok

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata szervezésében rendeztek lovastábort hétfőn és kedden az izsáki El Bronco Ranchon, ahol a húsz iskolás korú fiatal kiszakadhatott a négy fal közül és a virtuális tér világából. A 6 és 18 év közötti fiatalokban közös a lovak iránti szeretetük. Izsákon lovas kocsival vették fel a ranch munkatársai a gyerekeket, akik a két nap során megismerték a helyes lótartás és a lóápolás alapjait, lovagolni és íjászkodni tanultak. Wirth Róbert, az El Bronco munkatársa nemcsak a gyerekeknek, de lapunknak is elmond­ta, hogy mire kell figyel­nie annak, aki saját ló tartása mellett dönt.

– A lótartás ciklikus életrendet kíván. Minden körülmények között igénylik a lovak a törődést, az etetést, itt nincs hétvége és ünnepnap, hiszen a ló akkor is eszik és iszik. A lótulajdonos kétféle módon tarthatja lovát: bértartásban vagy saját területen – mondta Wirth Róbert.

A szakember szerint, ha a bértartás mellett döntünk, ellenőrizzük a helyet, ahol lovunkat hagyjuk. Meg kell néznünk a többi lovat a választott helyen: mennyire ápoltak, jól tápláltak, egyáltalán, mennyire egészségesek. Érdemes odamenni valamelyik lóhoz és figyelni viselkedését. Ha közeledésünkre megijed, elszalad, akkor minden bizonnyal rosszul bánnak vele. Ha odajön hozzánk, jó eséllyel lóközpontú hellyel van dolgunk. Fontos az is, hogy milyen minőségű takarmánnyal etetik a lovat. A ló mozgásra született, ezért jó, ha van jártatógép, mellyel mindennap megjáratják. Elmondása szerint ő nem szereti, ha más ül fel a lovára. – Azt a tudást, ami hónapok alatt teszek a lóba, egy másik ember rövid idő alatt kiszedi belőle és nem fogunk haladni a közös munkával – hangsúlyozta a szakember.

Fontos szempont, hogy hol tölti napjait a ló. A legrosszabb megoldás, ha állásban tartják a lovat, mert akkor nem tudja lemozogni magát, ami természete ellen való. A boksz jobb megoldás, mert a körülbelül háromszor három méteres területen legalább tud egy kicsit mozogni, de az ideális tartási körülményt a legelő jelenti, ahol a lovak tág tereken élvezhetik a mozgást és egész nap legelhetnek.

A lótartás és így a bértartás is nagy összegeket igényel. A tarifa tartalmazza a ló ellátását, a napi két-három etetést, itatást, de helyfüggő, hogy mit és hányszor kapnak a lovak. Átlagosan hathetente szükséges körmölni a pacikat, melynek külön költsége van, csakúgy, mint a patkolásnak. A rendszeres költségeken felül (ami az alapimmunizálás és a tartási költségek) számolni kell a rendkívüli kiadásokkal is, ilyen lehet a gyógykovács, a betegségek kezelésének kiadásai és számos egyéb körülmény, ami miatt repülhet a pénz a lóra. Azt is fontos tudni, hogy lovaskörökben igazán ismert és elismert bértartókhoz hosszú a várólista.

A szakember figyelmeztetett: alapvető fontosságú eldöntenie a leendő gazdának, hogy miért szeretne lovat, mert olyan nincs, hogy egy ló mindenre használható. – A jó ló ugyanannyit eszik, mint a rossz. Vagyis érdemes az elején több pénz fordítani egy jó ló megvásárlására, minél kevesebb kompromisszumot kötve, hiszen a tartás költségei jó és rossz ló esetén is ugyanannyi. Nagyjából úgy érdemes számítani, hogy minden évben kifizetjük a ló árát bértartásra – mondta Wirth Róbert, aki azt javasolja, hogy kezdő lovas semmiképp ne vegyen mént, mert az nehezebben kezelhető. A kancák pedig a sárlás időszakában van, hogy érzékenyebbek, nehezebben kiszámíthatóak és kezelhetőek. A herélt példányok jóval semlegesebbek, könnyebben kezelhetőek, ezért ezek ajánlhatók a hobbilovasok számára, ugyanakkor jellegüknél fogva a vérvonal végét jelentik, tenyésztésre nem alkalmasak.

Gondoskodni kell a megfelelő területről is a lovak számára

Dönthetünk úgy is, hogy magunk tartjuk a lovat. – Ebben az esetben nekünk kell gondoskodnunk azokról a feltételekről, melyek közt jól érzi magát az állat. – Kerítsük be a területet, használjunk villanypásztort, ha van rá lehetőség, telepítsünk fagymentes itatót. Nagy területben kell gondolkodni, egy ló legalább egy hektár olyan területet igényel, ahol legelni is tud, de a ló társas lény, ezért ne tartsuk a lovat magányosan. Kapja meg azt a munkát mindennap, ami után jól érzi magát és kondícióban marad, s az elvégzett munkával arányos mennyiségű táplálékot biztosítsunk neki – tanácsolta Wirth Róbert.