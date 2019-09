A libafesztivál keretében adták át a megyei kitüntetéseket

Megyénk értékeivel ismerkedhettek meg az érdeklődők a második Bács-Kiskun Megyei Napokon, amelyet a huszonegyedik Kiskunfélegyházi Libafesztivál keretében rendeztek meg a hétvégén. A jeles eseményen adták át a megyei kitüntetéseket is.

– Szép és nemes hagyomány, hogy évről-évre díjazzuk azokat, akik Bács-Kiskun megyét szolgálták és szolgálják ma is. Kitüntető díjainkkal azok előtt tisztelgünk, akik az egészségügy, oktatás-nevelés, kultúra, művészet, tudomány, sport, közszolgálat és nemzetiségünk terén többet tettek, többet tesznek a kötelezőnél, az elvártnál – fogalmazott Rideg László, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke szombaton a városháza dísztermében megtartott ünnepi közgyűlésen.

Az elmúlt ötéves ciklust értékelve elmondta, a megye önkormányzatai, egyházi és civil szervezetei közel ötszáz nyertes pályázatot nyújtottak be és a TOP-os támogatások összege mára már eléri a 73 milliárd forintot. Arról is beszámolt, hogy a megyék közül egyedül Bács-Kiskun megye mondhatja el, hogy valamennyi településén, még a legkisebb faluban is elindult legalább egy fejlesztés. A megyei projektek között óvodák, bölcsődék, iskolák, szociális intézmények, önkormányzati épületek, kerékpárutak, ipari parkok épülnek vagy újulnak meg. Kiskunfélegyházán, ebből a forrásból újul meg a belváros, az ipari park és több önkormányzati épület is. A városban hasznosuló megyei keret eléri az 5, 5 milliárd forintot – részletezte az elnök.

A megyei önkormányzat projektjei közül kiemelte az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén elért eredményeket. Mint mondta, elkészítették a megye klímastratégiáját és Klíma Kódexét, szemléletformálási programokat indítottak és a Homokhátságon egy mintaprojektet is elindítottak. Elkészítették a megye marketingstratégiáját, kerékpáros stratégiáját, illetve turizmusfejlesztési tervét.

Büszke vagyok arra, hogy el tudtuk indítani a Bács-Kiskunban itthon vagy mottóval azt a megyék között szintén egyedülálló megyei ösztöndíjrendszert is, mellyel fiataljainkat szeretnénk helyben tartani, a vállalkozóknak pedig olyan szakembereket biztosítani, akik képesítése valóban megfelel a elvárásoknak. A vállalkozások számára a bérköltségekhez is nyújtottunk támogatást – tette hozzá az elnök.

Tudjuk, hogy egy térség fejlődéséhez a beruházások önmagukban kevesek. Abban hiszünk, hogy a népesség megtartásának alapja a közösség, melyet feladatunk helyreállítani. Ezt a közösségerősítő feladatot a megyei indentitás kialakításával segítettük. Most a 21. Kiskunfélegyházi Libafesztiválra különleges kínálattal érkeztünk. Tizenhárom kiállítósátorban a térség valamennyi járása bemutatkozott értékeivel, gasztronómiájával, kultúrájával, kézműves termékeivel. A második Bács-Kiskun megyei napok keretében mutatjuk meg mindazt a páratlan gazdagságot és sokszínűséget, ami bennünket a Duna-Tisza közén összeköt, eggyé kovácsol – hangsúlyozta Rideg László.

Fejlesztéseink során kiemelten fontosnak tartottuk, hogy azok a vidéki életformát, a vidéki közösségek megtartását, gyarapítását támogassák. Bács-Kiskun megye az otthonunk, ahol nevelkedtünk, ahol élményeket szereztünk, ahol tanultunk és ahol, családot alapítottunk. Fontos, hogy saját eszközeinkkel valamennyien támogassuk térségünk fejlődését, segítsük az itt élő emberek mindennapjait, hogy mindazok a közösségek, kapcsolatok, melyek itt alapozódnak és mindazok a hagyományok és értékek, melyek itt látnak napvilágot életben maradhassanak az utókor számára – mondta ünnepi beszédében a közgyűlés elnöke.

2019. díjazottai:

Bács-Kiskun Megyéért Díj

· Endrődi Ferenc Pál

Bács-Kiskun Megye Gazdaságáért Díj

· Dabasi Gábor

· Dr. Horváth Sándor

Bács-Kiskun Megye Vidékfejlesztéséért Díj

· Dr. Gyovai Viola

· Madari Örs Jenő

Bács-Kiskun Megye Turizmusáért Díj

· Tiszaparti Termálfürdő Kemping és Étterem Kft.

Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért Díj

· Dr. Danis Imre

· Gorzás Imréné

· Dr. Völgyes Attila

Bács-Kiskun Megye Tudományos Életének Fejlődéséért Díj

· Szabó Attila

Bács-Kiskun Megye Közigazgatásáért Díj

· Dr. Havassy Sándor

· Ódor László

Bács-Kiskun Megye Kultúrájáért Díj

· Huzsvay György

· Dr. Petz Gábor

· Vicsek János

Bács-Kiskun Megye Ifjúságának Neveléséért Díj

· Horváth Attila

· Kocsisné Móczár Julianna

· Maróti Pál István

Bács-Kiskun Megye Lakosságának Védelméért Díj

· Dr. Bátori Gábor

· Dobó Szilveszter

· Gallai József

Bács-Kiskun Megye Közösségfejlesztéséért Díj

· Ambrus Lajos

· Harcosné Rab Rita

· Tóth Gyuláné Jóború Éva

Bács-Kiskun Megye Nemzetiségeiért Díj

· Kuluncsics Márkné

· Ifj. Kunhegyesi Ferenc

Év Polgármestere Bács-Kiskun Megyében Díj

· Fülöp Róbert

· Lehoczki Ferenc

· Suhajda Antal

Bács-Kiskun Megye Sportjáért Díj

· Adamik Ferenc

· Pesti Márton

Bács-Kiskun Megye Nemzetközi Kapcsolataiért Díj

· Csík László

Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnökének Kitüntető Díja

· Kicsiny László

· Dr. Bankó Ágnes

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnökének Kitüntető Oklevele

· Bartus Lajos

· Mészáros László

· Herczeg Lili Mónika