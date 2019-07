A letűnt pásztorvilág elevenedik meg a megújult Pásztormúzeumban

Újrarendezte és felújította a Pásztormúzeum kiállítási anyagát, a bugaci puszta egyik leglátogatottabb emlékhelyét a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság – tájékoztatta a baon.hu-t Kiss Mónika, a nemzeti park sajtóreferense.

Kiss Mónikától megtudtuk, a bugaci kiállítóhely 1975-ben épült az alföldi szárazmalmokat idéző tervek alapján. A pusztában szabadon álló épület ma már értékes építészeti emléknek tekinthető és a táj emblematikus épületévé vált. Állandó kiállításának felújítása aktuálissá vált, az elmúlt évtizedek bizony nyomot hagytak rajta.

– A felújítás során a Pásztormúzeum bemutatási tematikáját átdolgoztuk. A kiállítási anyagot bővítettük, a kiállított tárgyakat restauráltuk vagy kicseréltük. A munkálatokat – a tervezést és a kivitelezést is beleértve – a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum szakemberei végezték, a kiállítási anyag is az ő gyűjteményük részét képezi – sorolta Kiss Mónika, a Kiskunsági Nemzeti Park sajtóreferense.

A múzeum fő tematikai egységében a letűnt pásztorvilág elevenedik meg: kontyos nádkunyhó, eleséges taliga, címerfa, pásztorfigurák, cserény, racka, kuvasz, különféle használati eszközök emlékeztetnek a régi világra. A diorámákban megismerkedhet a látogató a külterjes állattartás történetével és eszközeivel, a pásztorok mindennapjaival és a pásztorművészettel, valamint képet kaphat a bugaci puszta és a homoki erdők élővilágáról. Kinagyított korabeli fotókat böngészve beleélhetik magunkat a puszták népének életébe. Az újdonságok közé tartozik, hogy egy érintőképernyős terminál is kikerült a múzeumba. Ismeretterjesztő anyagokon kívül négy játék is kipróbálható rajta, melyek nem csak szórakoztatnak, de tanítanak is. Bízunk benne, hogy nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is szerez néhány önfeledt percet – hangsúlyozta Kiss Mónika.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a múzeumból kitekintve a bugaci puszta tárul a látogatók szeme elé, a távolban szürkemarhákkal és a ménessel, tökéletes hátteret adva a kiállításnak. Elmondta még, hogy a Pásztormúzeum mellett a valamikori homoki tölgyes maradványaként néhány 150 éves kocsányos tölgy őrzi a múltat. Az épülettől pár méterre egy réti mészkőből (darázskőből) készült, tájba simuló emlékmű állít emléket a nemzeti park egykori alapítóinak.

Kajla pecsételőpont

Kiss Mónika azt is elmondta, hogy a Pásztormúzeum Kajla pecsételőpont, így aki iskoláskorú gyermekével érkezik, ne hagyja otthon a Kajla útlevelét. A Pásztormúzeum április 15. és október 31. között minden nap 10:00-17:00 óra között látogatható. Jegyet a Karikás Csárdánál lehet vásárolni. Május 1. és augusztus 31. között a Pásztormúzeum mellett mindennap csikósbemutató szórakoztatja a vendégeket negyed egytől. További információ a 76/575-112-es telefonszámon kérhető, vagy a bugacpuszta.hu oldalon található.