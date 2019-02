A lelkierejével mindenkinek példát mutat Alexa, aki robotkarral folytatná

Hétéves kora óta pingpongozik Szvitacs Alexa, Európa- és világbajnoki érmes, az utóbbi három évben a Kecskeméti Spartacus Sportkör játékosa. Tavaly augusztusban egy fertőzés támadta meg a 28 éves sportoló szervezetét, ezért amputálni kellett bal alkarját és lábujjait.

Alexa új célt talált: paralimpiai bajnok szeretne lenni. Most egy robotkarra és lábra való szilikonpótlásra gyűjtenek neki, ami összesen 16 millió forint. Alexa jól halad a visszatéréssel, áprilisban már edzhet. Telefonon értük el hajdúszoboszlói otthonában.

Alexa élete tavaly augusztus elején változott meg örökre. Egy éjszaka arra ébredt, hogy reszket, fájtak az ízületei és hányingere van. Hiába az ügyelet gyors segítsége, a tünetek nem enyhültek, másnap kórházba került.

Először vírusra gyanakodtak, de a laboreredmény és további állapotromlás után kiderült, hogy vérmérgezése van és azonnal dializálták.

A 72 órás műveletet altatásban végezték. – Amikor magamhoz tértem, láttam, hogy elfeketedtek a lábujjaim és a bal alkarom. Valamennyire tudtam mozgatni őket, de akkor nagyon fájtak – mondta Alexa. Néhány napig még próbáltak küzdeni a gyógyulásért, de az nem vezetett eredményre, ezért az orvosok az amputáció mellett döntöttek, azonban a közlés részvétlenségét soha nem feledi Alexa.

– Pár nap múlva bejöttek az orvosok, és mintha ott sem lettem volna, mondták egymásnak, hogy innen kell levágni az alkart, innen pedig a lábujjakat – mondta Alexa, aki ily módon értesült arról, hogy élete örökre megváltozik.

A karját a könyökízület alatt távolították el, az szépen gyógyult, de a lábát ötször kellett műteni, legutóbb két hete végeztek rajta korrekciós műtétet. Két és fél hónapot töltött az intenzív osztályon.

A kórházi tartózkodás alatt nagyon legyengült Alexa. A rehabilitációs programon már túl van, most az erejét és az állóképességét szerzi vissza a hajdúszoboszlói fürdőben.

– Újra kellett tanulnom járni, hiszen az elején még a felállás is gondot okozott. Majd kaptam egy speciális tehermentesítő cipőt, ami a járásban segít – mondta.

Legtöbben elcsüggedtek volna a sors ilyen fordulatától, de Alexa másképp működik, mint az átlagemberek. Amikor közölték vele, hogy mi fog történni, azonnal új jövőképet alkotott magának. – Csak arra gondoltam, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy életben maradtam és nem a jobb kezemet vesztettem el, s azt latolgattam, hogy mikor tudok újra pingpongozni, még ha nem is ugyanúgy, mint korábban. A szüleimet is nagyon féltettem, már könnyes szemmel jöttek be hozzám, de én megnyugtattam őket azzal, hogy paralimpiai bajnok leszek – mondta Alexa rendíthetetlenségről tanúskodó, csilingelő hangon és hozzátette, az új cél mellett a családja is segített abban, hogy nem tört meg a lelke, bánat helyett öröm van benne, és szerencsésnek érzi magát.

– Nagyon sokat segít a családom és a csapatom is. Rengeteg pingpongos és privát barát áll mellettem – mondta Alexa. Az asztalitenisz-társadalom is kifejezte szolidaritását felé, amikor karácsony előtt összefogás gálát rendeztek a segítésére, ahol gyűjtés indult egy, a hétköznapokban és a sportban is nagy segítséget nyújtó robotkarra és egy-egy szilikonpótlás beszerzésére, ami a járásban segíti. Alexa a gálán fogott először ütőt az eset óta.

Jelenleg a hajdúszoboszlói fürdőben kap kezeléseket és mindennap edz, hogy visszaépítse izmait és állóképességét.

– Fizikálisan fejlődöm, lelkileg pedig teljesen rendben vagyok. Sokan kérdezik: nem sírok emiatt? Én mindig azt válaszolom, hogy emiatt sosem fakadtam sírva. Jól vagyok, de persze még hosszú idő, hogy visszakapjam a teljes életet és önellátó legyek – mondta Alexa. Várhatóan április körül elkezdheti az edzéseket és ismét önálló életet élhet, ami nagyon hiányzik neki.

Múlt héten rövid időre visszatért Kecskemétre, a szombati sportnapra. Elmondása alapján kiválóan érezte magát és nagyon örült csapattársainak. – Jó volt újra a csapattársaim közt lenni, akik szeretnek és vártak. Többször a tudomásomra hozták, hogy várnak vissza – mondta Alexa, aki elárulta, hogy nem is kérdés számára, hogy továbbra is a Kecskeméti Spartacus színeiben versenyez tovább, hiszen a szíve már kecskeméti. A folytatásról megállapodott klubjával.

Február 20-án vesz részt a paralimpiai klasszifikációs vizsgálaton, majd várhatóan áprilisban Kecskeméten megkezdi a felkészülést a jövő évi tokiói paralimpiára. Ehhez kvalifikálnia kell magát, ezért a lehető legtöbb versenyen elindul, hiszen mindössze egy éve lesz felkészülni. A beszélgetés végén Alexa elárulta, nem is dönthetne másképp, mint hogy visszatérjen a sportba, hiszen ennek köszönheti az életét.

– Az orvosok szerint a sportnak köszönhetem azt, hogy túléltem. Világéletemben sportoltam, a sport megtanítja az embert küzdeni és soha fel nem adni – mondta.

Bárki segítheti Alexát

A Magyar Asztalitenisz Szövetség gyűjtést szervezett Alexá­nak. A cél, hogy összejöjjön egy robotkar és két, lábra húzható szilikonpótlás beszerzéséhez szükséges 16 millió forint. Eddig ötmillió forint gyűlt össze, de a szervezők reménykednek abban, hogy a fennmaradó 11 millió is gyorsan meglesz. Az alábbi számlaszámon bárki támogathatja Alexát. Erste Bank: 11600006-00000000-82023658 Számlatulajdonos: Szvitacs Renáta. Közlemény: Szvitacs Alexa – Stay Strong.