A lélek gyógyulását klinikai szakpszichológusok segítik

Hazánkban szinte egyedülálló módon kórházi osztályon belül elkülönített részlegen folytatnak pszichoterápiás tréningeket a halasi szakemberek. Az egyhetes, főként csoportos foglalkozások után a nehéz élethelyzetbe került emberek lelkileg megerősödve folytathatják hétköznapjaikat.

Január elsejével kezdte meg működését a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban a pszichiátriai osztályon belül újonnan nyílt pszichoterápiás részleg. A kórház életében a tavalyi a változások éve volt, lecserélődött a menedzsment, ami magával hozta a szakmai hangsúlyok átrendeződését is.

Dr. Szepesvári Szabolcs, a kórház főigazgatója a Petőfi Népe kérdésére elmondta, hogy a pszichiátriának nagy jelentősége van a betegellátásban, hisz mentálhigiénés problémák nagy számban fordulnak elő a magyar lakosság körében. Gyakran pszichoszomatikus tünetekkel érkezik a beteg, melyeknek nincs szervi oka. Fontos felismerni, hogy ilyen esetekben az azonnali gyógyszeres kezelések helyett a pszichoterápiás foglalkozások is alkalmasak lehetnek a gyógyítására.

– Három klinikai szakpszichológus – Kelemen Emese, Németh-Rácz Kata és Török Imre – dolgozik az osztályunkon, ami az egyetemi városok kivételével alig-alig fordul elő vidéki pszichiátriákon. Egyértelmű volt, hogy ezt a kapacitást nem lehetett kihasználatlanul hagyni – hangsúlyozta dr. Rácz-Nagy Ágnes, a pszichiátriai osztály vezető fő­orvosa.

Ezek a lehetőségek is motiválták a kórház vezetését és az orvosokat arra, hogy hazánkban szinte egyedülálló módon létrehozzanak egy 11 fő befogadására alkalmas pszichoterápiás részleget.

A pszichoterápiás kezelésekre bárki jelentkezhet – háziorvosánál vagy közvetlenül a kórháznál –, aki enyhébb pszichés problémákkal küzd, mint például a szorongásos zavar vagy régóta fennálló munkahelyi, párkapcsolati elakadások, és úgy érzi, hogy hozzáértő segítségére van szüksége. Egy előzetes pszichológiai beszélgetés alapján a szakember eldönti, hogy ez a pszichoterápiás kezelés alkalmas módszer-e az egyén számára. Ezt követően – amennyiben nem más típusú kezelés a célravezető – fekvőbeteg-ellátásban valósulnak meg a koncentrált terápiák, így a távolabbi falvakból, tanyákból is könnyebben megoldható a részvétel. Napi kimenőre is van lehetőség, ha az egyén pszichés vagy családi helyzete ezt indokolja.

– Azért fontos, hogy ez egy bent fekvő ellátás, mert annál a csoportnál, amely egy időben van, egy helyen, érvényesül a csoporthatás, egymás gyógyulását is segítik, és mi erre is szeretnénk alapozni a terápiákat – hangsúlyozta Kelemen Emese klinikai szakpszichológus.

Az otthonosan berendezett, modern környezetben a kezelést igénybe vevők az egyhetes terápia alatt csoportos és egyéni pszichoterápiákon, relaxációs és önismereti foglalkozásokon vehetnek részt. A csoportfoglalkozások tematikusak, igazodnak az éppen bent fekvők igényeihez. Így foglalkoznak stresszkezeléssel, megküzdési stratégiák kidolgozásával, valamint az érzelmi kommunikáció és a szociális készségek fejlesztésével.

– Nekünk, szakembereknek nagyon fontos, hogy fejlesszük a társadalom pszichológiai műveltségét. Vidéken nehezen ver gyökeret az a szemlélet, hogy a pszichológusok a társszakmák beavatkozásait, ellátásait kiegészítve hozzásegíthetik az embereket a gyógyuláshoz, az egészségmegőrzéshez. Gondoljunk csak bele, megveszünk egy profi fényképezőgépet, több tíz oldalas használati utasítás van hozzá, ezzel szemben ott vagyunk mi, és igazából azt sem tudjuk, hogyan működünk. Ebben tudunk sok támogatást adni a tréningeken, hogy az emberek önmagukat jobban megismerve, belső tartalékaikat felhasználva hatékonyabban és kitartóbban tudjanak megküzdeni életük nehézségeivel – mondta Németh-Rácz Kata klinikai szakpszichológus.

Azok, akik már éltek ennek a pszichoterápiás módszernek a lehetőségével, hosszú távon is fenntartható, pozitív változásokról, lelki fejlődésről számoltak be. A nyitott és előítéletektől mentes környezetben tanult megküzdési technikák, különféle relaxációs gyakorlatok személyiségtípustól függetlenül jelenthetnek kapaszkodót nehezebb élethelyzetekben.

– Egy baleset utáni pszichésen nehéz időszak vezetett oda, hogy részt vegyek ezen a kezelésen. Nem pusztán fizikálisan kellett felépülnöm, hanem lelkileg is. Nagy segítség volt nekem ez a csoportterápia, sokat tudtam meríteni belőle. A relaxációk és a kártyajátékok is sok olyan lelki történést felszínre hoztak, amire ott rögtön megoldást kínáltak a szakemberek. Hosszú távon nyújt segítséget ez a terápia, hiszen az itt tanult relaxációs gyakorlatokat otthon is tudom alkalmazni – mesélte el tapasztalatait Dózsáné Mihálka Bettina.

– Viszonylag zárt személyiség vagyok és jó volt beilleszkedni a csoportba. Megnyugtató volt látni, hogy másnak is hasonló problémái vannak és ezt fel meri vállalni. Bár nehéz volt ez az egy hét, de nagyon pozitív élményt nyújtott, már képes vagyok más nézőpontból is szemlélni a helyzetemet. Olyan technikákat kaptunk, amiket azóta otthon is használok mindennap. Biztonságérzetet ad, hogy van támpontom a megküzdéshez – mondta egy neve elhallgatását kérő résztvevő.

Dr. Ördögh Csaba, a halasi kórház orvosigazgatója kiemelte, hogy az új részlegen folyó munka fontos szerepet tölthet be a pszichoterápiás foglalkozások iránti bizalom megerősítésében. A társadalmunkban ugyanis a pszichológiai vagy pszichiátriai kezelésekkel szemben megfigyelhető elítélő hozzáállás sokszor megnehezíti a segítségkérést, a nyílt kommunikációt és látszólagos megoldásokhoz vezet.

– Nyitott személyiség vagyok, nekem nem jelentett problémát, hogy eljöjjek egy ilyen terápiára. Ahol hasonló nehézségekkel küzdő emberek vannak, ott könnyebben nyílunk meg egymásnak, és sokszor már az segítség, hogy ki lehet beszélni a fájdalmakat anélkül, hogy ítélkeznének felettünk. A velem egy csoportban lévők között tapasztaltam, hogy a társadalom valóban megbélyegzi azokat, akik segítséget kérnek. Sajnos van, hogy a család sem tekint a pszichológiára segítő kézként – mondta Bettina.