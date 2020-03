A legújabb intézkedésekről tájékoztatták a kalocsai lakosságot

Videóban hirdette ki a legfrissebb kalocsai intézkedéseket dr. Filvig Géza polgármester és Rumi László, a kalocsai Szociális Központ igazgatója csütörtökön.

Közlésük szerint nagyon szigorúan veszik az idősotthonokban bevezetett teljes látogatási tilalmat, valamint azt is, hogy a lakók nem fogadhatnak kintről érkezett csomagot. Más önkormányzatok (budapesti kerületek, Szolnok, Salgótarján, stb.) intézkedéseivel ellentétben ugyanakkor nyitva maradhatnak a játszóterek és a városközpontban lévő piaccsarnok is.

A szerkesztőségünkhöz is eljuttatott videós tájékoztatóban először a nyugdíjasokat szólította meg a polgármester, arra kérve „minden 65 év feletti lakost”, hogy lehetőleg maradjon otthon, és rokont, szomszédot, ismerőst kérjen meg arra, hogy beszerezze a szükséges termékeket, vagy gyógyszereket. A „legveszélyeztetettebb korosztálynak” címezve hangsúlyozta: a szociális központ házi gondozó szolgálata működik: a rászorulók részére az idősellátás folyamatos, és „a kapacitása is növelhető”. Dr. Filvig elismételte a korábban létrehozott helyi krízisszámot, (06-30-791-08-73), arra az esetre, ha valaki városi segítséget kérne, mert nincs kinek szólnia a szükségben.

Amiről eddig még nem esett szó, de itt megemlítette

Még a rendkívüli helyzetben is folyamatos a hulladékszállítás, viszont az átrakóba történő „lakossági beszállítás lehetősége bizonytalan ideig szünetel”. Szintén állnak a polgármesteri hivatal ügyfélfogadásai, legalábbis ami a mindennapos ügyintézést illeti, mert „kizárólag halaszthatatlan ügyekben” még mindig felkereshető az intézmény. Az ügyfélszolgálatosok egyébként védőfelszerelésben dolgoznak; az egyik helyi patika segítségével kellő számú szájmaszkot is kaptak – számolt be a városvezető.

A tájékoztatóban elhangzott: a piaccsarnok nyitvatartása egyelőre marad, de az eladóknak szájmaszkban és kesztyűben kell értékesíteni az élelmiszereket. Mint mondta, az a város álláspontja, hogy „a szabad térben végzett vásárlás még mindig jobb”, mintha ez zárt helyen történne, és az élelmiszerellátást biztosítani kell. Hozzáfűzte: arra kér mindenkit, aki ellátogat a piactérre a szerdai és szombati piaci napokon, hogy csak a vásárlás idejére tartózkodjon a csarnokban, amit mihamarabb el kell hagyni, hogy „tömeg ne alakuljon ki”. Ugyanezt kérte azoktól a szülőktől is, akik a játszóterekre viszik a gyermekeiket: igaz, ezeket a városban egyelőre nem zárják le – ahogy azt sok helyen elrendelték már önkormányzatok –, de javasolják, hogy tartózkodjanak a tömegtől.

„Lakossági jelzésre reagálva” közölte: tudja, a veszélyhelyzetben nem csak tisztességes szándékkal jelennek meg adománygyűjtők, ezért aki segítségre szorul, annak azt javasolja, hogy az önkormányzatot, a szociális intézményeket, vagy a Cigány Nemzetiségi Önkormányzatot keresse, és ugyanezeknél a szervezeteknél érdemes rákérdezni, hogy egy-egy gyűjtés valós-e és valóban a köz érdekében történik-e. A polgármester nyomatékosította: fontos lenne, hogy aki csak teheti, az ne menjen közösségbe, mivel „le kell lassítani kicsit az életet”, ezzel akadályozva a betegség terjedését. Dr. Filvig – szűkszavúan – egy újabb házi karanténba került kalocsairól is hírt adott (ezzel a számuk négyre nőtt), majd hozzáfűzte: nincs ok pánikra, hiszen „ez is a megelőzés része”.

A tájékoztatón szintén jelen lévő Rumi László, a kalocsai Szociális Központ vezetője megerősítette: továbbra is fenntartják az intézményeikben a teljes látogatási tilalmat. Ez azt jelenti, hogy a lakókat és a dolgozókat leszámítva „egyáltalán nem lehet az intézmény területére lépni”, sőt, csomagokat sem fogadnak be, mivel ezzel növelnék a fertőzés veszélyét, a szinte kizárólag 80 év feletti bentlakók körében. Az ügyfélszolgálataik munkarendjét is módosították, de mindenhol hagytak lehetőséget arra, hogy akinek valamilyen problémája van, az meg tudja találni őket. Hozzátette: be kell tartani azt a szabályt, hogy kizárólag a Bem apó utcai központjuk főbejáratánál lehet megkeresni őket, egy erre ideiglenesen kijelölt ponton. Leszögezte: csak nagyon indokolt esetben jelenjenek meg náluk személyesen; ha információ kell, akkor inkább telefonon keressék őket, vagy böngésszék az intézmény honlapját.

A polgármester által elismételt helyi krízistelefonszám kapcsán megjegyezte: ugyanezen érdemes csörögni, ha valakinek gyógyszerre, vagy élelmiszerre van szüksége, és a szociális intézmény munkatársai beszerzik, amire szükség van. Nyomatékosan kérte az időseket, hogy maradjanak otthon, mert a szociális központ „átcsoportosításokkal meg tudja oldani”, hogy a kellő számú munkatárs vegyen részt a házi gondozó szolgálat feladataiban.