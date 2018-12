A legszívesebben gyermekeknek tervez épületeket Katkics Tamás

Ha emlékezetes épülettel hozzá tud járulni ahhoz, hogy egy város vagy falu lakója érzelmileg kötődjön településéhez, és büszke legyen rá, akkor az építész jól látja el feladatát – vallja Katkics Tamás, aki a kecskeméti Árpádvárosi Csigabiga Óvoda bővítésével és energetikai felújításával elnyerte a megyei építészkamara idei pályázatának egyik díját.

Katkics Tamás 1992-ben diplomázott, majd pályafutása első két évében Farkas Gábor és Öve­ges László irodájában dolgozott. Meglehetősen sűrű időszak volt ez számára: négy év alatt megszületett három gyermeke, és ekkor építették meg házukat is. Mint mosolyogva felidézi: sajnos bizony volt olyan munkaközi anyaga, amelyre Farkas Gábortól egyoldalas hibajegyzéket kapott, némi dorgálással kiegészítve. Jogos volt persze a kritika, de hát nem volt min csodálkozni, hiszen az éjszakák akkoriban altatással és pelenkázással teltek a Katkics családban, ő pedig a konyhában próbált meg dolgozni.

– Nekem mindig nagyon fontos volt a család, nem akartam, hogy a gyermekeim úgy nőjenek fel, hogy csak néhanapján látnak – jegyzi meg.

Ma már jórészt egyedül dolgozik, egyes nagyobb projektek esetén társul kollégáival. Nagyon széles repertoárban tervez, a családi házaktól az irodaépületekig, de nemrég egy 5 ezer négyzetméteres, Kadafalván épülő ipari üzem terveit is elkészítette. Tavaly óta a megyei építészkamara elnöke, nagy feladatának többek között a megyei építészeti pályázat népszerűsítését tartja, emellett szeretné rendszeressé tenni a kihelyezett kamarai üléseket is.

– Mely munkáira emlékszik vissza a legszívesebben?

– Valaki egyszer viccesen azt mondta nekem: lehet, hogy csak azért leszel építész, hogy egy épületet megtervezzél, de az nagyon jó lesz. Ha ezt veszem alapul, szívemnek nagyon kedves az a kis faház, amely szüleimnek készült; nem jelentett nagy szakmai kihívást, de ők örömüket lelik benne. Alapvetően azokat a megbízásokat szeretem a legjobban, amikor gyerekek számára tervezhetek épületet. Ilyen volt a szabadszállási óvoda átalakítása is. Elhatároztam, hogy olyanná varázsoljuk, ahova az ovisok szívesen lépnek be, és ami inspirálja a fantáziájukat. Ehhez pedig színek kellenek, íves, izgalmas formák, egy mesevilág. Így jött az ötlet, hogy az ovi a Mazsola és Tádé mese alapján legyen tökházhoz hasonló. A pénzügyi keretek nyilván adottak voltak, gömbölyű nem lehetett, de az oromfalakat meg lehetett faragni, és az ablakokkal is lehetett játszani, így nem lettek szigorúan vízszintesek és egyformák. A födémet kispóroltuk, így viszont belülről látszik a tető, ami szintén megmozgatja a gyerekek képzeletét. A legjobb visszajelzés az volt számomra, amikor az átadáskor láttam a gyerekek és az óvónők arcán is a boldogságot. Verseket is írtak az új ovihoz. Hihetetlen jó érzés volt! Ez a munka a Baumit homlokzatpályázatán díjazott lett, sőt Madridban, a nemzetközi versenyen megkapta a közönségdíjat.

– A megyei építészeti díjat a korábban Árpádvárosinak nevezett, mára Csigabigává átkeresztelt óvoda energetikai felújításával nyerte el. Mi jelentette ebben a fő kihívást?

– Több is volt. Egyrészt az óvodát egy kisebb tornateremmel is bővítettük, ennek meg kellett találni a helyét úgy, hogy könnyen megközelíthető legyen bármelyik csoportszobából, és a hozzá vezető közlekedő ne vágja ketté az udvart. Másrészt az óvoda beleolvadt a környező panelházak szürkeségébe, ebből is ki akartam emelni. És az a probléma is megoldásra várt, hogy miképpen lehet elvégezni az energetikai felújítást, ha a mindössze 4 centiméter vastag műanyag panelekre és az azt körülvevő alumíniumburkolatra nem tudunk hőszigetelést tenni. Végül hosszas számítások után a belső szigetelést választottam, álmennyezetekkel és speciális, a párát át nem engedő fóliával. Környezetbarát volt a felújítás, a meglévő anyagokat használtuk: az alumíniumlemezeket leszedték, élénk színekkel újrafestették és ezeket szerelték vissza. Rengeteget agyaltam, milyen színvilágot kapjon kívülről az óvoda. Fontos volt még a bejáratot is kiemelni, itt kaptak szerepet a nagy színes ceruzák, melyek egyben a rámpa korlátjának szerepét is ellátják. Végül felkerült egy mesefigura is, amely már messziről üdvözli az ovisokat. Én eredetileg gyermekkori kedvencemet, a Kisvakondot terveztem, de teljesen igazat adtam Szemereyné Pataki Klaudia polgármesternek, aki a kecskeméti rajzfilmstúdió meséiből ajánlott egy kedves szereplőt. Így választottuk ki végül a két vízicsigát a Vízipók-csodapók sorozatból.

– Milyen elveket tart fontosnak a munkája során?

– Ahhoz, hogy valaki kötődjön a városához, falujához, szükségesek a szép emlékek – hogy ez volt az ovim, ide jártam iskolába –, de az is, hogy ezekre a múltbeli dolgokra büszkén gondoljon vissza. Ha mi, építészek épületeinkkel hozzá tudunk járulni ilyen érzelmi kapcsolatok kialakulásához, akkor úgy vélem, jól látjuk el a feladatunkat. Nekem az építtető, az épület használója iránti empátia talán a legfontosabb. Mindig igyekszem a lehető legjobban megismerni a megrendelő életmódját, hogy mi az, amit fontosnak tart egy háznál, és vajon milyen lenne neki ott laknia, dolgoznia. Ezzel a beleéléssel tudom a legjobban megfogalmazni, megközelíteni a vágyott épület tervét. Persze, ez roppant nehéz, hiszen a jogszabályok szűkítik a lehetőségeket. Éppen emiatt az összetettség miatt a miénk a világ egyik legszebb szakmája, és ajándékoz meg rendkívül sok örömmel, élménnyel.

