A legszebb kerteket díjazták Szankon

A település hatodik alkalommal csatlakozott A legszebb konyhakertek országos mozgalomhoz. Idén tizenhét kertművelő, tizenkilenc kerttel nevezett a megmérettetésbe.

A szanki kertművelők eddigi munkájának elismerése, hogy a község Bács-Kiskun megyében elsőként kapta meg a legszebb kertekért járó elismerést. A szépen gondozott szanki konyhakerteket már országos szinten is díjazták és a nemrégiben tartott helyi díjátadón bejelentették: Rékasiné dr. Oláh Gizella kertje is első lett kategóriájában. A Béke utcai családi ház kertjében a konyhakerti növények mellett gondosan ápolt gyümölcsfák, valamint gyógy- és különleges fűszernövények sokasága is megtalálható.

A szanki óvodások műsorával kezdődő díjkiosztón elhangzott, hogy általában 60–80 év közötti a helyi versenyben résztvevők életkora. A szervezők örömére idén egy fiatalember is nevezett. Kriván Bence kertjét a zártkert-zöldséges kategóriában a legszebbnek ítélte a zsűri.

A különböző kategóriák további első helyezettjei: Töröcsik Vilmosné és Töröcsik Vilmos, Varga Istvánné és Varga István, Mihalik Ferencné és Mihalik Ferenc, Provics Istvánné és Provics István, Bazsa Mihály, Takács Lászlóné és Takács László.

Az ünnepségen köszönetet mondtak a zsűri tagjainak, Müller Szabolcsnak, Kovács Imrénének és Varga Ferencnének önzetlen munkájáért is.