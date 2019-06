A legszebb jerke díjat hozta el a félegyházi tenyésztő

Hetedik alkalommal győzedelmeskedtek a félegyházi juhok, ezúttal a Hódmezővásárhelyen megrendezett Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon, amely szakkiállítás és vásár is egyben. A legnagyobb vidéki szakmai rendezvényre a kiállítók huszonnégy országból érkeztek és több mint ezer állatot hoztak. Ezen a rangos eseményen nyerte el a legszebb Ile de France jerke díjat és a kiállítás legszebb jerkéje elismerést Lugosi László tizennégy hónapos juha.

– Amikor megvásároltuk ezeket az állatokat, akkor még ez a fajta teljesen távol állt tőlem. Több kiállításon is szerepeltünk már ezzel a fajtával, de most hozott igazán átütő sikert – nyilatkozta hírportálunknak Lugosi László félegyházi tenyésztő.

– Suffolk fajtával kezdtük a tenyésztést, néhány éve vásároltunk Ile de France fajtákat, melyeknek teljesen más a temperamentuma, idegesebbek, nehezebb kezelni őket. Mindezek ellenére úgy érzem, jó úton haladunk. Van egy elképzelésem, hogy mit szeretnénk kihozni ebből az állományból, a nyertes jerke már egész közel áll a terveinkhez – részletezte a fiatal agármérnök. Elmondta, ez egy hús típusú, kisebb testű juhfajta, továbbtenyésztése során azt szeretnénk elérni, hogy nagyobb és magasabb legyen. Ezt persze többéves tenyésztői folyamat során tudjuk megvalósítani. Ez a fajta egyébként néhány éve rendkívül keresett – tette hozzá Lugosi László.

– A Hódmezővásárhelyen elnyert díj igazolja számunkra, hogy jó úton haladunk. Egy-egy ilyen verseny visszajelzés a munkánkról. Jó érzés, hogy amit csinálunk, az másoknak is tetszik. Fontosak ezek a szakmai rendezvények azért is, mert ilyenkor láthatjuk mások állatait, így össze tudjuk hasonlítani a sajátjainkkal. Irányt mutat, hogy merre kell még fejlődnünk – mondta el a fiatal gazda, aki arról is beszámolt, hogy egészen húsvétig kitartott a 960 forintos felvásárlási ár. Az elmúlt két hétben azonban folyamatosan csökken a juhok felvásárlási ára, heti szinten 40 forintot is esik a kilónkénti ár. Bár az árak jelenleg nem túl kecsegtetőek, de ez nem szegi kedvét Lugosi Lászlóéknak, aki feleségével, Renátával közösen szívvel-lélekkel végzi a juhtenyésztést.