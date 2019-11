A lakosságra is számítanak a közvilágítási hibák elhárításában

Október végével a Nemzeti Közművek Zrt. vette át a kecskeméti közvilágítás 13 ezer lámpájának üzemeltetését a Polar Stúdiótól. Falu György alpolgármester szerint viszont hiába történik bármilyen technikai fejlesztés, a gyalogos-gázolásoknál az emberi tényező a döntő, azt pedig nem lehet kiiktatni.

A közvilágítás volt a témája Falu György keddi sajtótájékoztatójának. Az alpolgármester elmondta, az NKM nyerte el a 13 ezer 107 kecskeméti közvilágítási lámpa üzemeltetésére kiírt pályázatot, így október végétől az állami áramszolgáltató vette át a feladatot a Polar Stúdiótól.

Múlt héten a Szolnoki úton, az aluljáró melletti zebránál gyalogos-gázolás történt, ennek hatására az önkormányzat kezdeményezi, hogy az NKM egy úgynevezett szenzoros hibaészlelő rendszert építsen ki a 280 kecskeméti gyalogos-átkelőhelynél. Ez azonnal jelez az áramszolgáltatónak, ha a zebránál nem világítanak a lámpák. Az alpolgármester a lakossági és képviselői bejelentésekre az eszközök telepítéséig továbbra is nagyon számít, hiszen ezeknek köszönhetően lehet a leghamarabb megkezdeni a hibák elhárítását. Falu György nem látja célszerűnek a lámpák állandó ellenőrzésére egy külön szervezet felállítását – felvetődött, hogy a Városrendészetre bíznák ezt a munkát -, hiszen a hálózat nagysága miatt nem lenne hatékony, már csak költségeit tekintve sem. Inkább azt tartaná indokoltnak, hogy a készre jelentett javításokat kontrollálja az önkormányzat, az ugyanis gyakran előfordul, hogy a megszerelt lámpák ideig-óráig égnek, aztán megint nem.

Az alpolgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy ugyan az NKM-mel aláírt szerződés szerint veszélyesebb helyszíneken – így a zebráknál is – 2 nap áll rendelkezésre a cégnek a javításra, máshol pedig 6 nap, de ha földkábelek valamilyen okból sérülnek, akkor a beavatkozás elhúzódhat, hiszen ekkor a probléma feltárása időigényesebb, az aszfaltburkolat megbontásával is kell számolni, és nyilván a többi közmű miatt nagy körültekintésre van szükség. Falu György szerint a helyzet nem tragikus, az elmúlt napokban összegyűlt bejelentések alapján körülbelül 80-100 lámpa nem működik a városban, azaz a 13 ezernek csak kis része. Kijelentette, hogy a városvezetés kiemelten foglalkozik a közvilágítás ügyével, ezért is kezdtek egyeztetni az NKM vezetésével már az ominózus baleset előtt több mint egy héttel. A szolgáltató szükség esetén át tud csoportosítani szakembereket is a szerelések felgyorsítására.

Felvetődött a kérdés, hogy tervben van-e a zebrák környezetének erősebb megvilágítása.

– Az emberi tényezőt semmilyen fejlesztéssel, technikával nem lehet kiiktatni. Akármit csinálunk, a nappalihoz közelítő világítást éjszaka, reflektorokat helyezhetünk ki – ha a közlekedésben résztvevők figyelmetlenek, óvatlanok, bekövetkezik a tragédia – vélekedik Falu György. A balesetek elkerülése érdekében az alpolgármester kérte az autóvezetőket, hogy a mindenkori látási viszonyoknak megfelelően közelítsék meg a zebrát. A gyalogosoknak pedig azt tanácsolta: ha úgy látják, hogy a gépjármű nem lassít, akkor hallgassanak a józan eszükre, és mondjanak le az elsőbbségi jogukról, és egyébként is nagyon körültekintően lépjenek le az úttestre, féktávolságon belül semmiképp se. Hangsúlyozta, természetesen az önkormányzatnak biztosítania kell a biztonságos közlekedés feltételeit, de véleménye szerint ezek azért Kecskeméten adottak, „nincs szó arról, hogy teljes sötétségben lennének a gyalogos-átkelők”.